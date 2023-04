L'uomo che ha fatto 10 ore di treno per Berlusconi: "Anche se è Pasqua lascio la famiglia"

Una notte in treno. Solo per Berlusconi. Un fan speciale dell'ex premier - Marco Macrì, 31enne salentino - è arrivato questa mattina al San Raffaele di Milano direttamente dalla Puglia, da Alliste (Lecce), soltanto per portare il suo saluto all'ex Cav, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva per una polmonite causata da una leucemia cronica.

Macrì, che ha anche un tatuaggio con la firma di Berlusconi, si è posizionato sotto il settore D dell'ospedale con un cartellone con la scritta "Forza Silvio, il Salento è con te".

"Sono venuto qui apposta - ha spiegato ai cronisti fuori dall'ospedale -, in certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è un amico come gli altri. Senti proprio quella spinta dal cuore: non è politica e non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia - ha detto -. Lo andrei a trovare anche se fosse al Polo nord perché come Silvio non c'è nessuno. È sempre stato un punto di riferimento".

Capitolo condizioni di Berlusconi. Stando a quanto appreso, l'ex premier ha passato una notte tranquilla, la seconda in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Giovedì l'ospedale ha ufficialmente comunicato che l'ex premier è affetto da leucemia cronica, che gli ha causato un'infezione polmonare. Le cure antibiotiche a cui si è sottoposto sembra stiano dando buoni risultati e dalla famiglia filtra cauto ottimismo.