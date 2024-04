Trenord aggiunge corse sul alcune tratte: ecco quando

Boom di viaggiatori che hanno scelto i treni Trenord nei fine settimana e nei festivi. Secondo gli ultimi dati forniti dall'azienda, sono 433mila i passeggeri in treno il sabato con una crescita del 4% rispetto al pre Covid; 307mila la domenica in crescita del 10%. Per rispondere alla domanda in aumento a partire dal 25 aprile Trenord potenzierà il servizio verso il lago di Como, la Valtellina e il Garda. Già lo scorso marzo l'azienda ferroviaria aveva aggiunto sei nuove corse verso il lago Maggiore e quello di Como.

Da Milano al lago di Como e alla Valtellina

Nei giorni festivi da Milano Garibaldi e da Sondio partiranno quattro corse aggiuntive, due per direzione, che fermeranno anche nei paesini sulle sponde lecchesi del lago di Como. Il treno 94042 da Garibaldi partirà alle 8.22 con arrivo a Sondrio alle 11.10. Mentre il convoglio 94044 da Garibaldi partirà alle 9.22 con arrivo previsto a Sondrio alle 12.10.

Per il ritorno altre due corse verranno aggiunte in partenza dalla città valtellinese: il treno 94043 partirà alle 15.47 da Sondrio con arrivo a Milano Garibaldi alle 18.38, mentre il 94045 partirà da Sondrio alle 16.47 con arrivo nel capoluogo meneghino alle 19.38.

Da Milano al Garda e Verona

Nelle giornate di giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio due corse saranno potenziate verso il lago di Garda e Verona. La corsa 2601, circolante con numerazione 2621, partirà da Milano Centrale alle 10.25, passando per Brescia alle 11.33 e arrivando a Verona alle 12.17. Infine, la corsa 2600, circolante come 2630, partirà da Verona alle 12.43, passando per Brescia alle 13.28 e terminando a Milano Centrale per le 14.35.