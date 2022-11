Trenord ha un problema, anzi molti di più

Non è cambiato molto sul fronte Trenord. I treni continuano a macinare ritardi - soprattutto negli orari di punta - ma secondo l'amministratore delegato della società, Marco Piuri, la situazione sta migliorando (anche perché fare peggio era oggettivamente difficile). "Le performance del servizio ferroviario lombardo sono in costante miglioramento, grazie al progressivo ingresso in servizio di nuovi treni e a una manutenzione più efficace, che si scontrano però con i limiti di un’infrastruttura satura", ha detto il numero uno della società che nel pomeriggio di giovedì 24 novembre è intervenuto durante i lavori della commissione territorio e infrastrutture del consiglio regionale.

Trenord sta svecchiando la flotta grazie all'arrivo dei convogli di nuova generazione. A giugno i treni in servizio erano 431 di cui 145 di vecchia generazione (il 34% del totale); a dicembre saranno 436 di cui 111 vecchi (il 25%). "Con i nuovi treni aumenteranno i posti offerti: da 160mila a 165mila. - ha puntualizzato l'Ad di Trenord -. A ottobre erano 76 i nuovi treni in servizio, saliti a 79 con ulteriori immissioni nel mese di novembre. Da giugno a oggi, i treni Donizetti sono entrati in servizio sulle linee Bergamo-Brescia, Brescia-Cremona, Bergamo-Treviglio, Milano-Treviglio-Cremona, Milano-Codogno-Cremona, Cremona-Mantova. I Caravaggio hanno invece fatto ingresso sui collegamenti Milano Greco Pirelli-Treviglio-Brescia, Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago e Milano-Cremona-Mantova".

Secondo i dati comunicati dall'azienda l'introduzione dei nuovi convogli si traduce in una manutenzione più efficiente e un miglioramento delle performance di servizio. "Sulla linea S8 Milano-Carnate-Lecco, su cui il servizio è effettuato per il 100% da convogli Caravaggio, dal 71% nel 2019 la puntualità è salita di 16 punti, fino all’87% - ha spiegato Piuri -. Con l’immissione dei Caravaggio, sulla S11 Rho-Milano-Como il dato è cresciuto di 12 punti, fino all’83%; sulla Milano-Gallarate-Domodossola di 21 punti fino all’84%; sulla Milano-Varese-Laveno di 11 punti, fino all’83%; sulla Milano-Brescia-Verona, linea che circola su un’infrastruttura satura, di 13 punti, fino al 75%".

Il vero tallone d'Achille di Trenord resta il passante ferroviario: i convogli che si inabissano sotto la città continuano a far registrare ritardi e non sono rare giornate in cui i convogli arrivano con oltre 25-30 minuti di ritardo. Non solo, durante i mesi più caldi dell'estate il passante è stato interessato dal più grande disservizio della sua storia: è stato letteralmente azzerato a causa di un consumo anomalo delle ruote dei Tsr, i treni che corrono sulla linea.

Le linee suburbane, comunque, non sono il solo punto debole della società, anzi: il numero dei passeggeri - stando ai dati di Trenord - è inferiore rispetto a quello prima della pandemia, una flessione pari al 28% rispetto al 2019. Inoltre mancano anche gli introiti dei biglietti: secondo alcune stime i ricavi da biglietto per il 2022 saranno inferiori di 50 milioni rispetto al 2019. Tutto ciò mentre il prezzo dell'energia elettrica - indispensabile per far funzionare i treni - ha toccato prezzi stellari: "La variazione dei costi di approvvigionamento dell’energia ha già mostrato i suoi effetti nel 2022: per la trazione dei convogli, Trenord ha visto aumenti con picchi fino al 400%. Per il 2023 si prevede un costo di 100 milioni di euro, 60 in più rispetto al 2021"