I treni per Milano sono un po' più puntuali

Sta migliorando la puntualità dei treni Trenord (anche perché fare peggio era oggettivamente difficile); l'indice di puntualità medio, infatti, è salito all'85%. Il dato è stato reso noto da regione Lombardia al termine di una commissione a Palazzo Lombardia in cui Trenord ha presentato una relazione sullo stato e sulle prospettive del servizio ferroviario.

"Non significa che tutti i problemi sono stati risolti, ma siamo appunto sulla strada giusta - ha detto l'assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi -. Siamo soddisfatti anche dell'immissione dei nuovi convogli, finanziati con risorse regionali, che procede regolarmente e che vedrà ulteriori consegne entro la fine dell'anno: gradualmente sostituiremo i vecchi treni ereditati dallo Stato centrale. L'impatto positivo dei nuovi Caravaggio e Donizetti comincia a farsi sentire e nel secondo semestre entreranno in circolazione anche i treni diesel-elettrici Colleoni che debutteranno sulla linea Brescia-Parma".

Come è migliorata Trenord: i dati

Trenord effettua oltre 2.170 corse nei giorni feriali, per oltre 1 milione e 30mila sedili offerti, il 106% rispetto al pre-Covid. È in costante crescita la puntualità: nei primi mesi del 2022 è dell'85%; era dell'80% nel 2019 e dell'83% nel 2021. Le soppressioni medie sono calate da 102 al giorno nel 2018 a 71 nel 2022. "Di queste, solo 21 sono avvenute per cause sotto la responsabilità di Trenord; sul dato 2022 incide il picco pandemico di inizio anno", puntualizzano dalla Regione.

I miglioramenti sono il risultato anche di una migliore manutenzione: le indisponibilità di convogli per guasti nel 2022 sono state in media 4 al giorno a livello regionale, in riduzione del 50% rispetto al 2018, del 44% rispetto al 2019 e del 15% al 2021.

Con i nuovi treni il servizio funziona meglio

Sulle 11 linee su cui circolano da tempo, i nuovi treni migliorano le performance di servizio e rivoluzionano il confort offerto ai viaggiatori. Nel 2022 la linea S8 Milano-Carnate-Lecco registra il 91,3% di puntualità, contro il 70,7% nel 2019; la S11 Milano-Como-Chiasso l'87,8%, a fronte del 70,4% nel 2019; la Colico-Chiavenna circola costantemente con circa il 97% di puntualità.

Quest'anno il numero di nuovi treni in circolazione salirà ancora dato che ne verranno consegnati 68 (per un totale di 107 a disposizionee). Attualmente la flotta Trenord conta 431 treni, di cui il 31% (135) di vecchia generazione; a dicembre saranno 419 convogli, di cui il 20% (85) vetusti. Si riduce il numero di treni, ma aumentano i posti offerti, da 160mila a 165mila. E con il 2022, la Lombardia darà addio alle vecchie motrici Ale582•

Le prossime linee con i nuovi treni

I Caravaggio in consegna nel secondo semestre 2022 saranno destinati alle linee Milano-Domodossola e Milano-Brescia-Verona, su cui già circolano i nuovi treni che aumenteranno il numero delle corse effettuate, ed entro la fine dell'anno su rete Ferrovienord - le linee Milano Cadorna-Varese-Laveno e Milano Cadorna-Saronno-Como Lago - e sulla Milano-Mortara/Voghera-Alessandria.

I Donizetti aumenteranno le corse effettuate sulle linee Brescia-Bergamo e Brescia-Cremona, e raggiungeranno i collegamenti Bergamo-Treviglio, Cremona-Treviglio, Cremona-Mantova. Nel secondo semestre è prevista anche l'immissione in servizio sulla linea Brescia-Parma dei primi Colleoni, treni a motore diesel-elettrico.