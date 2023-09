I treni Trenord consumeranno meno energia con una tecnologia da F1

Recuperare (e misurare) l'energia prodotta durante la frenata. Proprio come un'auto di Formula 1. È il dispositivo che vuole implementare Trenord su ogni suo convoglio. Gli obiettivi sono diversi: abbassare i consumi, ma anche cambiare il metodo di conteggio dell'energia acquistata. Perché quando il sistema sarà a regime l'elettricità non sarà più pagata attraverso un calcolo forfettario ricavato tra tipologia di traccia e treno ma attraverso consumi reali. Un po' come avviene per le normali utenze.

Il risparmio potrà essere notevole perché un treno durante la fase di frenata può arrivare a restituire alla rete anche il 30% dell'energia che ha assorbito in marcia. I primi test sono già iniziati, l'azienda ha iniziato ad aggiornare i suoi misuratori sui treni nel 2022. Attualmente la società di piazza Cadorna sta rilevando e analizzando tutti i dati rilevati. "Questo ci consente di conoscere quanto consumano i nostri treni e quanta energia restituiscono alla rete durante la frenatura elettrica - ha spiegato in un video su YouTube Alessandro Borselli, ingegnere della direzione tecnica di Trenord -. Dal 2022 abbiamo iniziato ad aggiornare i misuratori dei nostri treni in modo da inviare al gestore infrastruttura i dati di consumo. Abbiamo iniziato con due Caravaggio già in servizio. E proprio in questi giorni stanno finendo le ultime fase di test propedeutiche alla messa in servizio".

Trenord è la prima impresa ferroviaria in Italia ad aver sviluppato e implementato questo sistema. Ma oltre al risparmio "sulla bolletta" c'è di più. I dati saranno alla base di un modello che sarà realizzato dal Politecnico di Milano per creare una sorta di "eco-driving", uno stile di guida sostenibile. Verranno elaborati modelli due tipologie di flotta e servizio, i treni suburbani e i Regio Express, in modo da identificare nozioni pratiche da trasferire a macchinisti e manovratori per una guida più "green".