Trenord, restyling sui treni. L'assessore: "Bene il servizio, puntualità da migliorare"

Treni rimessi a nuovo, con la "vita" allungata di altri 10 anni, e in previsione delle Olimpiadi invernali del 2026 altri 40 convogli nuovi, che saranno dotati di videosorveglianza e sistemi anti incendio. Lo ha annunciato Franco Lucente, assessore regionale ai trasporti, presentando il primo treno 'alta frequentazione' della flotta di Trenord rinnovato.

Secondo l'assessore, l'azienda dei trasporti di Regione Lombardia (che recentemente si è assicurata il servizio di trasporto ferroviario locale per altri 10 anni senza gara pubblica, grazie all'affidamento 'in house') ha "la piena sufficienza" per il lavoro svolto, anche se la Regione vorrebbe alzare l'asticella soprattutto per quanto riguarda il tasso di puntualità, per il quale, come ha detto Lucente, "si sta lavorando con l'azienda". Il nuovo contratto di servizio in particolare prevede tassi di puntualità più alti rispetto alla situazione attuale. Una parte del 'lavoro' la faranno i nuovi treni, che "consentono di avere una puntualità diversa". Dialogo anche con Rete ferroviaria italiana, proprietaria dell'infrastruttura, "perché i disservizi nascono anche dalle opere infrastrutturali".

L'investimento sul restyling è di oltre 60 milioni di euro e riguarderà i 34 treni della flotta 'alta frequentazione': 25 di proprietà di Ferrovie nord Milano e 9 di proprietà di Trenord.