Valanghe di richieste rimborsi per i ritardi Trenord (che non riesce a gestire): ecco la mappa delle linee peggiori

Un lungo elenco di mail. Tutte con oggetti simili tra loro, tutte contenenti una richiesta di rimborso. Una mole talmente elevata che Trenord non riesce a elaborarle e a evadere le compensazioni economiche. Letteralmente. A metterlo nero su bianco è la stessa azienda che ha risposto a una pec inviata da un pendolare. E altre comunicazioni simili stanno arrivando in questi giorni ai pendolari di mezza Lombardia. Ecco cosa significa per le tasche di chi tutti i giorni viaggia con Trenord

Il contenuto è riservato agli abbonati.