Trenord rimborserà i biglietti non utilizzati sulla Bergamo-Milano

Trenord rimborserà gli abbonamenti ferroviari che non saranno utilizzati a causa delle modifiche alla circolazione sulla linea Bergamo-Milano via Pioltello. Lo comunica la società che gestisce il trasporto pubblico locale in Lombardia. La decisione si è resa necessario dopo che il capolinea della tratta, tra il 9 novembre e il 3 dicembre, è stato spostato a Milano Lambrate e non più a Milano Centrale per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana.

I clienti in possesso di un abbonamento mensile ferroviario Milano-Bergamo o Milano-Verdello via Pioltello che intendono sostituirlo con un abbonamento che consente anche l’utilizzo dei mezzi urbani riceveranno in biglietteria il rimborso integrale dell’abbonamento ‘solo treno’ – anche se già convalidato – e potranno acquistare il nuovo titolo di viaggio integrato. Chi è in possesso di un abbonamento mensile ferroviario e non intende sostituirlo riceverà come rimborso una cifra calcolata sui giorni di validità residua a partire dalla data di consegna del titolo di viaggio.

"Trenord rimedia alle lacune di Rfi"

“Il rimborso degli abbonamenti ferroviari sulla Milano-Bergamo è una misura disposta da Trenord su sollecitazione di Regione Lombardia. Accolgo questo provvedimento con favore perché pone un rimedio alle lacune di Rfi, la società statale che gestisce l’infrastruttura ed è responsabile dei lavori in corso”. Lo ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Claudia Maria Terzi, commentando la scelta di Trenord.

“Rfi non ha previsto un’adeguata informazione all’utenza rispetto al cambio di capolinea né alcun intervento compensativo per i viaggiatori che subiranno un disagio fino al 3 dicembre. Questa mancata attenzione per le necessità degli utenti non è accettabile. Da parte della società statale ci aspettiamo un cambio di passo anche da questo punto di vista”, ha concluso.