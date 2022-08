Cosi Trenord ha scoperto il problema sui treni del Passante (e come lo sta risolvendo)

Il blocco del passante ferroviario di Milano è scattato all'improvviso perché improvvisamente Trenord si è resa conto che le ruote di 35 Tsr (i treni che si inabissano nelle gallerie che attraversano la città) si erano consumate più del necessario. Per il momento non è chiaro come sia potuto accadere - e allo stato attuale non è nemmeno certo come la questione verrà risolta - quello che è trapelato in ultima battuta riguarda come l'azienda di piazzale Cadorna si sarebbe accorta del problema.

Secondo quanto appreso da MilanoToday sarebbe stato un dispositivo sperimentale (installato sui convogli poco prima del 22 luglio, giorno in cui è stato reso noto il problema) a notificare all'azienda che sui treni era in corso un consumo delle ruote decisamente superiore al normale. Il nuovo apparecchio, in sostanza, aveva l'incarico di monitorare costantemente l'usura delle ruote e del loro bordino, "dente" che tiene i treni all'interno dei binari. Una volta entrato in funzione l'apparecchio avrebbe dato l'allarme; allarme che è stato prontamente ascoltato dato che dalla comunicazione alla soppressione del passante sono passate meno di 12 ore. L'ufficio stampa di Trenord, interpellato a più riprese da MilanoToday, non ha confermato né smentito questa ricostruzione limitandosi a dire che non era a conoscenza dell'esistenza di questo apparecchio.

Il problema sarebbe comunque emerso: le sale montate dei Tsr (l'insieme costituito dalle ruote e dall'asse) vengono smontate e ispezionate costantemente negli impianti di manutenzione di Fiorenza e Novate. Negli stessi impianti sono in corso le operazioni di ripristino dei treni del passante. Tutte le ruote dei treni verranno o tornite e rese nuovamente utilizzabili o sostituite.

Parte del passante ferroviario, comunque, tornerà funzionante a partire dal 29 agosto, come reso noto da Trenord e Rfi in una nota congiunta diramata nel pomeriggio di giovedì. I treni che torneranno a solcare le rotaie sotto le strade di Milano sono quelle delle linee suburbane S1 Saronno-Lodi, S5 Varese-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia. Resteranno invece limitate a Milano Bovisa la S2 (Mariano Comense-Rogoredo) e a Milano Porta Garibaldi superficie la S6 (Novara-Treviglio). "La riattivazione totale del servizio delle linee S2 e S6 sarà possibile non prima della metà di settembre, quando l’intera flotta dei treni Tsr sarà stata recuperata e dopo ulteriori accertamenti per escludere nuovi fenomeni d’usura", si legge nella nota congiunta delle due società.

Nei giorni scorsi, contrariamente a quanto sempre sostenuto sia da Rfi che da Trenord, è stato sostituito il tratto di binario dispari tra le stazioni di Dateo e Porta Vittoria; operazione "effettuata al solo fine di estendere gli accertamenti in corso ad ogni possibile variabile", hanno puntualizzato le due aziende.