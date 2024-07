A Milano inaugurato il tribunale dei brevetti, un terzo delle domande sono lombarde

È stata inaugurata la sede della Corte Centrale di Milano del Tribunale unificato dei brevetti (Tub). La struttura si trova in via San Barnaba, alle spalle di Palazzo di Giustizia. Per Milano è una sorta di riscatto, dopo che nel 2017 aveva perso la sfida con Amsterdam per ospitare l’Agenzia europea del farmaco.

Si tratta di un ufficio della corte internazionale che ha la funzione di dirimere contenziosi e valutare violazioni. L’ufficio è stato aperto nella capitale italiana dei brevetti: la Lombardia. La regione, secondo i dati di Assolombarda, a fronte di una popolazione che incide solo per il 17% sul totale italiano, è leader dell’innovazione con ben oltre 5 miliardi di euro di spesa in ricerca e sviluppo all’anno (pari al 20% del totale nazionale) e con ben 1.626 domande di brevetto presentate allo European Patent Office nel solo 2023, il 32% del totale nazionale, dove Milano resta capofila.

"Oggi celebriamo un successo e un riconoscimento, frutto di un lavoro di squadra. Abbiamo lavorato tutti insieme per dimostrare che il nostro Paese, che rappresenta la seconda manifattura europea e vanta 4 milioni di piccole e medie imprese, può e deve essere al centro di una nuova politica industriale di cui ha bisogno l'Europa", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Milano è un pezzo importante d’Europa; è la città con la più forte proiezione internazionale e comunitaria d’Italia," ha rimarcato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. "Qui sono presenti 136 grandi imprese con fatturato annuo oltre il miliardo di euro e 4.800 multinazionali estere (poco meno di un terzo di quelle presenti in Italia). Milano è poi l’espressione più profonda e indissolubile della ‘vocazione industriale’ del Paese. Milano è la ‘capitale’ economica del nostro Paese: produce ben il 10% del Pil nazionale ed è anche la prima provincia d’Italia per numero di realtà manifatturiere e per numero di addetti manifatturieri. Milano concentra ben il 30% di tutto il valore aggiunto industriale della Lombardia. E sempre qui le nostre imprese offrono il proprio cruciale contributo all’innovazione e alla ricerca del Paese e dell’Unione."

Con il tribunale dei brevetti "consolidiamo la dimensione internazionale ed europea di Milano e della Lombardia, al pari delle altre capitali europee," ha aggiunto il presidente della Regione Attilio Fontana. "Siamo tra i quattro motori d’Europa e abbiamo le più illuminanti scoperte, soprattutto nel campo delle scienze della vita e della farmaceutica."