Per il tribunale europeo dei brevetti "Milano senza rivali", la decisione nel 2023

Bisognerà aspettare l'inizio del 2023 per una decisione definitiva sulla collocazione della terza sede del tribunale europeo dei brevetti. Lo ha detto Manlio Di Stefano (5 Stelle), sottosegretario agli esteri, rispondendo venerdì alla Camera ad un'interrogazione di Federica Zanella (Lega), in merito alla procedura per far ottenere alla città di Milano la sede, vacante perché all'inizio era stata pensata per Londra, ma poi il Regno Unito è uscito dall'Unione europea. Le altre due sedi saranno a Monaco di Baviera e Parigi e diventeranno operative dall'autunno del 2022, avviando anche i procedimenti pensati per la terza sede.

Avvio procedura nel 2023

"L'aspettativa del governo italiano - ha detto Di Stefano - è che Milano possa ospitare la terza sede". Per quanto riguarda la decisione, il sottosegretario ha aggiunto che, "al termine del periodo di applicazione provvisoria, con l'entrata in vigore formale dell'accordo" di costituzione del tribunale, quindi all'inizio del 2023, sarà avviata la procedura per decidere sulla sede 'vacante'. La decisione sarà assunta dal comitato amministrativo del tribunale dei brevetti, a maggioranza di tre quarti.

Italia candidata naturale

Il governo ha già predisposto alcune missioni 'mirate' nelle capitali europee per sostenere la candidatura di Milano, presentata ufficialmente nel 2020, che, secondo Di Stefano, soddisfa i criteri di valutazione, ossia il numero di brevetti che hanno avuto effetto nel 2012, anno di stipula dell'accordo sul tribunale europeo. In quell'anno, infatti, i primi tre paesi erano proprio il Regno Unito, la Germania e la Francia, mentre l'Italia era risultata quarta. Con l'uscita di scena del Regno Unito, la sede spetterebbe all'Italia e quindi a Milano. Tra l'altro, Di Stefano ha rivelato che nessun altro paese si sarebbe fatto avanti per contrastare la candidatura meneghina.

Milano senza rivali

La scelta di Milano, secondo il sottosegretario, è anche la migliore possibile, "in virtù del suo ruolo di capitale europea dell'innovazione e della proprietà intellettuale", ma anche perché è una "metropoli vibrante, conosciuta per la sua qualità di vita, allo snodo tra Europa settentrionale, meridionale e centrale". Insomma, non avrebbe rivali. La localizzazione della sede è già prevista nell'edificio giudiziario di via San Barnaba, mentre, se Milano dovesse essere scelta anche come sede centrale del tribunale, c'è la disponibilità del grattacielo Pirelli da parte di regione Lombardia, che ne è proprietaria.