Il tribunale dei brevetti sarà a Milano, creerà un indotto di 300 mln

Sarà a Milano la terza sede del tribunale europeo dei brevetti. L'annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 26 giugno dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Il comitato amministrativo del Tub, infatti, ha appena approvato la decisione. Una buona notizia per l'Italia e un riconoscimento per Milano", ha scritto Tafani in un tweet.

Gli uffici dovrebbero trovarsi in via San Barnaba 50, all'interno delle stesse mura che ospitano il tribunale del lavoro. Il tribunale europeo dei brevetti sarà chiamato a dirimere le controversie brevettuali, e avrà competenze soprattutto nel settore farmaceutico.

Non sarà solo una sede di rappresentanza, dato che l'indotto legale previsto per i contenziosi dovrebbe aggirarsi tra i 300 e i 350 milioni di euro. Questo perché oltre la metà dei farmaci commercializzati in Europa sono prodotti in Italia.

"È il risultato di un grande lavoro congiunto,che ci ha sempre visto in prima linea - ha scritto in un tweet il sindaco di Milano, Beppe Sala -. Al lavoro per dimostrare la validità della scelta e per ampliare con il Governo le deleghe che ci sono state assegnate".

"Un risultato molto importante per Milano e l'intera Lombardia, frutto del lavoro di tutti gli attori che hanno partecipato alle trattative", ha puntualizzato il presidene della Regione, Attilio Fontana. "Ora - ha proseguito Fontana - siamo in attesa di conoscere quali competenze verranno attribuite alla Lombardia che, giova sempre ricordarlo, è la regione dove si depositano il maggior numero di brevetti e la ricerca si sposa con innovazione e industria".