Tribunale dei brevetti: le competenze che vanno a Milano

Dodici mesi per scegliere, nominare e formare i giudici. Poi la sezione centrale del tribunale unificato dei brevetti di Milano, la terza dopo Parigi e Monaco, sarà pienamente operativa, mentre ha già iniziato a lavorare dal 1° giugno la sezione locale, nei locali di via San Barnaba, accanto agli uffici del tribunale del lavoro. Ne ha parlato il ministro degli esteri Antonio Tajani (Forza Italia), durante il question time alla Camera dei deputati, rimarcando anzitutto che l'assegnazione a Milano di una sezione centrale non era scontata, dopo il ritiro di Londra nel 2020 a causa dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

"Non vi era alcun automatismo o accordo sul mantenimento di una terza sezione, una volta decaduta Londra, tanto meno sul trasferimento a Milano della sede e delle relative competenze", ha affermato Tajani in aula, aggiungendo che Milano e la Lombardia "rappresentano un naturale retroterra tecnico, scientifico e imprenditoriale". Secondo il ministro, dunque, a un certo punto si era vicini dall'avere due sole sedi confermate, mentre il successivo negoziato col governo ha portato a confermare una terza sede e portarla nel capoluogo lombardo.

Ma di cosa si occuperà il tribunale dei brevetti a Milano? Secondo Tajani, di settori strategici per l'economia, tra cui l'agroalimentare, la farmaceutica, il fitosanitario e la moda.