Alla Triennale un anno di eventi. E Boeri la propone per il Salone del Mobile

Dodici mesi di attività, esposizioni, spettacoli, eventi culturali. Martedì 27 aprile la Triennale riapre al pubblico e presenta il ricco programma di iniziative che caratterizzerà il prossimo anno, fino ad arrivare alla 23a Esposizione Internazionale prevista a maggio 2022. Intanto la proposta del presidente del museo, l'architetto Stefano Boeri è quella di offrire questo spazio per il Salone del Mobile.

"Ci sono cda che valuteranno ogni questione ma personalmente credo che la Triennale debba favorire con ogni sua possibilità il dialogo tra le parti, fino anche a mettere a disposizione i suoi spazi per il Salone". Queste le parole dell'archistar, a margine della presentazione del programma 2021 della Triennale di Milano.

"L'importante comunque - ha proseguito Boeri - è che non si disgiungano Salone e Fuorisalone, sarebbe il frutto di una visione miope". Il celebre architetto, che come molti esponenti del mondo politico ritiene dannoso saltare l'edizione 2021 della manifestazione, contempla tra le soluzioni alternative all'annullamento una "versione light" da svolgere "a settembre" che però mantenga inalterato quel "binomio vincente che gli altri non hanno" tra Salone commerciale e Fuorisalone. Senza lasciarsi "tentare da visioni" egoistiche che potrebbero portare a decidere di farli in momenti diversi.

Come tanti altri musei milanesi intanto Triennale Milano riapre con un programma denso e di "altissimo livello", come ha voluto sottolineare alla presentazione di martedì il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, in collegamento. Dopo un anno di stop alla cultura causato dalla pandemia il museo ha l'obiettivo di lavorare in prima linea per riportare i lombardi a fruire l'arte e la bellezza.

"Abbiamo voluto che si parlasse del programma di un anno - ha detto il presidente, Stefano Boeri - perché torniamo a ripensare al futuro". Triennale Milano riapre al pubblico, dal martedì alla domenica e dalle 11 alle 20: l'accesso al palazzo è gratuito, e per le mostre serve acquistare i biglietti online in anticipo. Fino al 27 ottobre sarà aperto anche il giardino, dove non sarà necessaria prenotazione, e che sarà teatro di molteplici eventi artistici, di inclusione e di condivisione con i quartieri della città con Triennale Estate.