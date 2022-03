Il Trivulzio ha svenduto i suoi gioielli: danno per due milioni e mezzo

Sotto accusa da parte della corte dei conti lombarda la dismissione di otto immobili di pregio da parte del Pio Albergo Trivulzio, con "indebito e irragionevole" riconoscimento di sconti. Si tratta dell'inchiesta denominata 'Affittopoli' di circa dieci anni fa. L'ha citata il procuratore generale Paolo Evangelista durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei magistrati contabili, facendo presente che c'è un atto di citazione in giudizio che riguarda proprio la gestione del patrimonio immobiliare appartenuto al Trivulzio.

In generale, le sentenze della corte dei conti in Lombardia sono state 104 nel 2021, ed erano state 88 nel 2020, mentre l'importo complessivo delle condanne comminate è salito da dieci milioni e mezzo a quattordici milioni e 700 mila euro. In aumento le richieste di accedere al rito abbreviato, con cui si definisce una somma non oltre la metà di quella richiesta a risarcimento dalla procura. Nel 2021, come negli anni precedenti, il 25% dei casi decisi ha riguardato i danni all'immagine dell'amministrazione, mentre il 22% il danno da "omesso riversamento" dei compensi percepiti da dipendenti pubblici per attività extra lavorative non autorizzate o non autorizzabili da parte del datore di lavoro pubblico. Meno del 9% le imperizie mediche da cui sono scaturiti obblighi di risarcimento.

E, tra i casi segnalati, la citazione in giudizio sulla dismissione degli otto immobili del Trivulzio a coloro che ne erano già conduttori, con tanto di sconto che Evangelista non esita a definire "indebito e irragionevole" rispetto al prezzo di mercato. Il danno è stato quantificato in quasi due milioni e mezzo di euro: ne sono chiamati a rispondere i direttori generali e gli amministratori dell'ente che avevano concorso alle singole operazioni di vendita.