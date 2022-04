Il Pio Albergo Trivulzio riapre alle visite 7 giorni alla settimana

Gli anziani ospiti del Pio Albergo Trivulzio potranno finalmente tornare a ricevere le visite dei propri cari sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica.

Amici e parenti delle persone residenti nella struttura, avranno la possibilità di incontrarle dal lunedì alla domenica, tra le 9.30 e le 17.30. La durata delle visite, inoltre, viene estesa dai 20 minuti, previsti finora, a 45. La decisione del Pat è maturata anche dopo aver riscontrato le preferenze dei famigliari degli anziani, che in un questionario hanno indicato il weekend come il momento preferito per le visite.

Finito al centro di un'ichiesta della Procura di Milano sui numerosi decessi avvenuti nelle Rsa lombarde durante la prima ondata di covid, inchiesta per la quale i pm avevano poi chiesto l'archiviazione, l'istituto rende noto di aver raddoppiato il personale e di aver l'intenzione di rafforzare la presenza di volontari ai quali è stato concesso recentemente di tornare in attività dopo la fase pandemica.

La dirigenza del Pat sarebbe al lavoro per realizzare un progetto di volontariato sociale che vedrebbe coinvolti studenti delle scuole superiori e delle università milanesi. Continuano comunque per i visitatori le restrizioni anti covid: per vedere i propri cari sarà necessario avere green pass rafforzato e risultare negativi a un tampone rapino effettuato sul momento.