Il Trofeo senza fine del Giro D'Italia arriva a Milano

A partire da venerdì 30 aprile i tifosi del ciclismo potranno ammirare il Trofeo Senza Fine presso la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Il trofeo, destinato al vincitore della Classifica Generale del Giro d’Italia 104, rimarrà in esposizione fino al 30 maggio, data della crono conclusiva. Uno speciale conto alla rovescia targato Tissot, Official Timekeeper della manifestazione, è partito per scandire il tempo che manca alla celebrazione del trionfatore dell'edizione numero 104 della Corsa Rosa.

Il Trofeo Senza Fine è arrivato a Milano dopo essere stato esposto per dieci giorni alla stazione di Porta Nuova a Torino, città da dove il Giro partirà sabato 8 maggio.

"Le ultime edizioni del Giro d’Italia sono stati molto combattuti, a dimostrazione di come la qualità dei corridori si sia molto livellata verso l’alto. Il risultato è che fino all’ultimo giorno tutto può succedere. Milano è una città in cui ci sono tanti appassionati di ciclismo e in cui stanno aumentando gli utilizzatori della bicicletta: anche per questo motivo vogliamo adottare politiche per orientare e aiutare la diffusione dell’utilizzo della bicicletta con buon senso e gradualità", le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

"Il Giro d’Italia, la leggendaria Corsa Rosa, riparte in edizione primaverile, dopo la dura prova dell’anno scorso posticipata in autunno a causa della pandemia. È fortemente simbolico aver inserito nella tappa dolomitica il traguardo a Cortina, nella città che ospiterà nel 2026 le Olimpiadi Invernali.Un segnale carico di progettualità futura: la corsa rosa quest’anno tocca la città di Cortina e culmina a Milano in un fil rouge tra Grandi Eventi Sportivi che richiama immediatamente al nostro obiettivo più alto e ambizioso, le Olimpiadi", le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

