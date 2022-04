Il trofeo interforze per ricordare Giovanni Marra

Arriva la sesta edizione del "Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra", il torneo di calcio in ricordo del presidente del Consiglio comunale di Milano scomparso nel 2004. È stato presentato a Palazzo Marino. In campo ci saranno le rappresentative delle forze civili e militari. Il Trofeo Interforze ha il duplice obiettivo di riconoscere l'impegno di chi ogni giorno è al servizio della comunità e del cittadino, e di creare un'occasione di svago e aggregazione attraverso la sana pratica dello sport che sostenga la solidarietà.

Nel corso degli anni il Trofeo, nato nel 2016, ha promosso la sensibilizzazione su diversi temi, come la cardio-protezione e la diffusione dei defibrillatori, la prevenzione dei tumori, la donazione degli organi, l'abbattimento delle barriere architettoniche o il contrasto alla violenza di genere. Il torneo prenderà il via dopo Pasqua, semifinali perviste per il 12 e il 13 maggio mentre la finalissima si giocherà il 19 maggio all’Arena Civica di Milano. A presentare l'iniziativa, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, l'assessora allo Sport Martina Riva e l'organizzatore e fratello di Giovanni Marra, Angelo, presidente dell'associazione Aquas.

"Il 6 aprile è la giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace, una giornata che per la grave situazione che stiamo vivendo assume una valenza ancor più significativa; ma il 6 aprile è anche la 18esima ricorrenza della scomparsa di mio fratello Giovanni – dice Angelo Marra – ed essere ancora qui a ricordarlo è un riconoscimento al suo grande impegno e alla continuità che abbiamo saputo dargli con un gioco di squadra che ha coinvolto Istituzioni civili, militari e sportive ma anche associazioni del territorio e società civile".