L'ex prefetto Tronca è il commissario del Trivulzio: la nomina è ufficiale

Francesco Paolo Tronca, ex prefetto di Milano, è ufficialmente il commissario del Pio Albergo Trivulzio. La nomina è stata stabilita martedì 8 agosto da Regione Lombardia, sentito il Comune di Milano, "per risanare i conti e costruire un'azione di rilancio per il Pat", come si legge in una nota congiunta firmata da Attilio Fontana (presidente della giunta regionale) e Giuseppe Sala (sindaco di Milano).

La decisione di affidare i conti e la gestione del Trivulzio a un commissario era nell'aria. Nel comunicato, Fontana e Sala parlano di necessità prioritaria di "salvare l'ente da una situazione di grave criticità contabile ormai consolidata negli ultimi dieci anni", pertanto la scelta è caduta sulla nomina di un commissario con poteri straordinari, che "consente di rispettare la missione sociale del Trivulzio e il suo patrimonio immobiliare". Sala e Fontana affermano poi che vi è stata "convergenza assoluta" sulla scelta della persona, l'ex prefetto Tronca, "figura di assoluta garanzia".

L'agenzia di controllo del sistema socio-sanitario regionale aveva relazionato perdite, nell'ultimo bilancio, per 10 milioni di euro, oltre a 16 milioni di debiti verso la Regione e 24 verso i fornitori. E ancora, perdite complessive per 110 milioni dal 2005 ad oggi. Tronca avrà il compito di avviare un piano di risanamento economico-finanziario. Sicuramente procederà con il piano di alienazione degli immobili del Trivulzio, che prosegue ormai da un decennio. L'incarico di commissario durerà sei mesi, ma con possibilità di rinnovo.