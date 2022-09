Perché c'è un trono di spade come quello di Game of Thrones a Milano?

Dopo il Regno Unito, è l'ora di Milano: in città è comparso un insolito trono di spade, sì proprio come quello di Game of Thrones, in mezzo alla sempre affollata piazza Gae Aulenti, a Porta Nuova.

Si tratta - rullo di tamburi - di una vera e proprio sala del trono dalla Fortezza rossa, pronta per il nuovo re; ovvero il modo migliore per lanciare in Italia il prequel House of the Dragon.

Fan passati e futuri possano così sedersi sull'ambito trono per una foto ricordo da postare sui social. L'evento durerà solo un fine settimana, dal 2 al 4 settembre.