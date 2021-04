La 'maga' di Instagram che si fa inviare foto in déshabillé 'per predire il futuro'

Una sedicente maga si è fatta inviare su Instagram una fotografia di nudo da una cliente sostenendo che le servisse per 'predirle il futuro'. Poi però ha minacciato di divulgarla a meno che la donna non le avesse fatto una ricarica da 600 euro sulla sua Postepay. Il raggiro è stato scoperto dai carabinieri grazie alla segnalazione della vittima, una signora del Pavese, e per la truffatrice è scattata una denuncia.

L'autrice delle minacce e della truffa, una 34enne del Ragusano, era attiva su Instagram attraverso il profilo 'maestro spirituale' e con questo era riuscita a raggirare la denunciante. Una volta ottenuta l'immagine della donna svestita, infatti, l'ha minacciata di pubblicarla se lei non le avesse fatto un bonifico. La vittima ha ceduto e ha pagato i 600 euro richiesti, poi però è andata a riferire tutto ai carabinieri.



I militari in breve tempo sono riusciti a identificare la 'maga' e per lei a quel punto è partita una denuncia per estorsione, truffa e minaccia.