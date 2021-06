Tuffi nel Naviglio a rischio malattie? Canottieri S. Cristoforo a Mentana: «Fake news»

Canottieri San Cristoforo contro (si fa per dire) Enrico Mentana sulla balneabilità dei Navigli. La nota società sportiva milanese, che in queste settimane ha organizzato un centro estivo per bambini, ha voluto replicare a un post del direttore del Tg di La7 (e di Open) in cui si paventava il rischio di contrarre malattie tuffandosi nei Navigli meneghini. E ha invitato Mentana a giudicare di persone, «magari facendosi una bella lezione di kayak».

Tutto è nato dalla "moda" dei tuffi, che si è riproposta quest'estate con filmati sui social network, da Instagram a TikTok a Twitch. Con quest'ultimo strumento, tra l'altro, gli "streamer" compiono vari gesti "incitati" dai loro seguaci in diretta, che li inondano di "bit", monete elettroniche (100 bit valgono circa 1,50 euro). Mentana, sulla sua pagina Facebook, ha condiviso un pezzo di Open nel quale si legge tra l'altro che tuffarsi nei Navigli espone al rischio di contrarre malattie come tifo ed epatite A.

Questo ha provocato la reazione della Canottieri San Cristoforo, nello stile del suo "leader" Simone Lunghi, cioè con ironia e un'iniziativa giocosa. La Canottieri ha radunato alcuni bambini che frequentano il centro estivo, li ha fatti salire sulle canoe e poi ha fatto loro dedicare una canzone a Mentana invitandolo a venire di persona a giudicare la qualità dell'acqua. «Le analisi delle acque eseguite dalla Canottieri San Cristoforo due volte all'anno e dall'ente di controllo, il consorzio Villoresi, hanno sempre evidenziato acque eccellenti per la balneazione dal punto di vista dell'inquinamento», si legge nel post di Canottieri San Cristoforo.

«Per il resto - continua il post - è evidente che noi vogliamo un utilizzo dei Navigli sano e controllato: i nostri Angeli dei Navigli hanno estratto centinaia di bici e sono in prima linea nella difesa e nella valorizzazione di queste acque e richiediamo a gran voce un controllo da parte delle forze dell'ordine, magari in borghese, per evitare questi problemi».