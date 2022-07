Turismo a Milano torna a livelli pre covid, Sala: "Un miracolo"

Con 2,5 milioni di turisti tra aprile e giugno del 2022, i livelli del turismo a Milano e hinterland tornano in linea con il 2019, ovvero con 'l'era' pre covid. Per il sindaco di Milano questo dato "è quasi un miracolo, un ottimo segno che ci fa dire che Milano continua a piacere".

Ad aprile, maggio e giugno la città metropolitana di Milano è stata visitata da 2 milioni e mezzo di persone. "Ieri - ha detto Sala durante il suo discorso benvenuto ai nuovi agenti assunti della polizia locale -, ho visto i dati di afflusso dei turisti nel secondo trimestre di quest'anno, da aprile a giugno. A Milano e città metropolitana abbiamo avuto poco meno di 2 milioni e mezzo di turisti, esattamente la stessa quantità del 2019".

Per il primo cittadino questo risultato è "un ottimo segno che ci fa dire che Milano continua a piacere". Cionondimeno, ha messo in luce il sindaco rivolgendosi ai 'ghisa', "il nostro livello di attenzione deve essere alto. Dobbiamo gestire con cura una città che come tutte un po' ribolle". "Tutte le grandi città - ha concluso Sala - hanno insite delle tensioni e aspettative, la voglia di tornare a vivere. Bisogna avere nella testa l'idea di prendersi cura della città".