A Malpensa non c'è (di nuovo) quasi più posto per i passeggeri

Un weekend da (quasi) tutto esaurito, proprio come nel 2019 quando la pandemia da coronavirus non era ancora scoppiata. È quello che sta succedendo in questi giorni all'aeroporto di Malpensa. "Il weekend del 2 giugno segna un fortissimo rimbalzo in termini di incremento di traffico passeggeri", ha detto Alessandro Fidato, chief operating officer di Sea, nella mattinata di mercoledì 1° giugno a margine ell'inaugurazione della mostra fotografica "Milano, appunti visivi tra passato e presente" allestita all'aeroporto di Milano-Malpensa- "Stiamo uscendo completamente dalla situazione tremenda legata alla pandemia da Covid, vissuta da tutti gli aeroporti del mondo negli ultimi due anni".

Il traffico aereo nello scalo alle porte di Milano è in forte ripresa. "In questo weekend abbiamo un grande incremento di traffico: a Malpensa stimiamo tra l'1 e il 6 giugno circa 450mila passeggeri e a Linate 150mila, con picchi di 80mila passeggeri al giorno a Malpensa il 5 giugno e a Linate il 6 giugno, quando avremo circa 30mila passeggeri", ha spiegato Fidato evidenziando come "in particolare il 6 giugno avremo il ritorno dal weekend che si somma con gli arrivi a Milano per la design week, per il Salone del Mobile che finalmente dopo 3 anni a riparte".

I numeri dell'edizione 2021

Anche nel 2021 il "Supersalone" (l'evento che ha sostituito il Salone del mobile) aveva rilanciato l'immagine di Milano e le imprese ricettive di Milano. Tra il 4 e il 10 settembre 2021 le camere avevano registrato un tasso di occupazione pari al 45% (molto superiore alla media del periodo) con un prezzo medio per camera di 171 euro e una redditività effettiva di 77,2 euro.