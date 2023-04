Turismo, aprile record per Milano: tornano i visitatori

Milano torna ad attrarre visitatori e lo fa per un mese di aprile piuttosto ricco di appuntamenti: tra Pasqua, ponte del 25 Aprile, Art week e Salone del Mobile con annessa la settimana del design. Complice anche la primavera, con giornate più lunghe e calde, il risultato è una crescita decisa delle prenotazioni in alberghi e case per affitti brevi.

"Sarà una Pasqua con il 'segno più', grazie soprattutto ai visitatori stranieri e alla crescita di spesa media e consumi", commenta Marco Barbieri, segretario di Confcommercio Milano Lodi Monza, cioè dell'organizzazione che ha raccolto i dati e li ha elaborati: "Sarà la premessa positiva di un aprile fortemente attrattivo, con eventi importanti come il Salone del Mobile e il Fuorisalone. Il settore turistico sta tornando ai livelli pre covid e si conferma uno dei traini principali dell'economia della grande Milano".

Secondo le stime, ad aprile 2023 arriverà il 25% di visitatori in più rispetto allo scorso anno, in particolare gli stranieri saranno il 28% in più. E, calcolata su un periodo di 4,3 giorni, cresce anche la spesa turistica media degli stranieri: da 629 a 691 euro, per un rialzo di circa il 10%. La quota dei consumi a Milano per il weekend di Pasqua salirà del 31% rispetto al 2022.

Per il periodo di Pasqua (7-11 aprile), la prenotazione delle camere di hotel è sul 50% di quelle disponibili, secondo lo studio di Federalberghi Milano, che comunque prevede incrementi all'avvicinarsi della data. Immediatamente dopo partirà Art Week (11-16 aprile) e, a seguire, il Salone e fuorisalone del Mobile (18-23 aprile). Cresce l'extra-alberghiero: secondo Rescasa Lombardia, venerdì 7 e sabato 8 aprile fanno segnare un deciso +25% e +28% rispettivamente. E i ristoranti? Il giorno di Pasqua sarà aperto il 60% dei locali, anche se nella fascia medio-alta la maggior parte sarà chiusa.

Infine, sono di più rispetto al 2022 anche i milanesi che decideranno di partire: le prenotazioni per le partenze dei milanesi nei giorni di Pasqua, secondo Fiavet Lombardia, sono in crescita del 20%. Le maggiori richieste riguardano agriturismi e città d'arte in Italia, ma come sempre non mancano le capitali estere.