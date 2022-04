A Milano sono tornati i turisti: musei e parchi affollati

Il weekend di Pasqua, un po' in tutta Italia, ha segnato il ritorno dei turisti nelle città e nelle località di vacanza, tra mare, lago e montagna. Milano non ha fatto eccezione. Merito del primo momento di vacanza dopo il forte allentamento delle restrizioni contro il covid.

Così, se i musei civici sono rimasti chiusi, altre attrazioni hanno fatto il pienone. A Brera, per esempio, nel quartiere si respira aria di ritorno al flusso turistico a cui tutti si erano abituati fino al 2019, quando ogni anno segnava un record sull'anno precedente. Alcuni ristoranti hanno segnalato addirittura un flusso superiore ai livelli pre covid. I visitatori sono ancora in gran parte europei (si segnalavano, nei giorni scorsi, lunghe code verso l'Italia in autostrada), ma non solo. Tornano a farsi vedere anche gli americani e gli australiani, ad esempio.

Folla anche nei parchi cittadini, questa volta anche per i milanesi che hanno approfittato della giornata di bel tempo, a Pasquetta, per rilassarsi all'aria aperta.