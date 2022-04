Nel lungo weekend di Pasqua Milano era piena di turisti

È stata una Pasqua piena di turisti quella del 2022 per Milano. Le vie del centro e le principali strade dello shopping si sono riempite di persone regalando scene del tutto simili a quelle pre-pandemia. L'unica sostanziale differenza con il 2019 (e tutti gli anni precedenti) sono le mascherine: nonostante non siano più obbligatorie all'aperto qualcuno continua a indossarle, soprattutto quando il numero di persone diventa importante.

Non sono poche le persone che al posto della gita fuori porta e della scampagnata, in una soleggiata e tiepida giornata di Pasquetta, si sono regalate un giro culturale tra musei e mostre di Milano. Palazzo Reale ha contato oltre 1500 visitatori distribuiti sulle tre mostre in corso: 749 hanno scelto le sale di "Tiziano e l'immagine della donna nel Cinquecento Veneziano", 556 hanno ammirato i dipinti di "Joaquin Sorolla Pittore di luce" e 276 quelli che hanno optato per l'antologica dedicata al fotografo Ferdinando Scianna. Nessuno, invece, ha visitato i musei civici di Milano, rimasti chiusi a Pasquetta. Pienone per le vie della cultura e dello shopping, ma anche al ristorante. Alcuni locali hanno segnalato addirittura un flusso superiore ai livelli pre covid.

I visitatori sono ancora in gran parte europei (si segnalavano, nei giorni scorsi, lunghe code verso l'Italia in autostrada), ma non solo. Sono tornati a farsi vedere anche gli americani e gli australiani, ad esempio. Pochissimi, invece, gli asiatici. Assenti, invece, i russi.