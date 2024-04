Quanto spenderanno i turisti a Milano durante il ponte

Ponte ricco per la città di Milano. Secondo una stima di Confcommercio il giro d'affari legato ai consumi di turisti italiani e stranieri il 25 aprile e il 1° maggio supererà i 270 milioni di euro. Alberghi prenotati al 60% per il giorno della festa della Liberazione, dato in crescita rispetto al 2023 quando si era registrato un 53%. E cresce per i tre giorni successivi fino al 70%. I turisti preferiscono le soluzioni last minute per prenotare hotel a Milano, trend confermato anche dal periodo del Salone del Mobile.

Con i negozi che resteranno aperti, la Rete Associativa di Confcommercio Milano in Galleria - Montanapoleone attende una presenza residua di turisti già a Milano per la settimana del design. Stessi dati anche per Buenos Aires, via Torino e Navigli. Scarsa affluenza attesa, invece, in corso Vercelli e Porta Romana dove, per tale ragione, alcuni esercizi commerciali resteranno chiusi.

"Nonostante un meteo incerto i prossimi giorni confermano Milano tra le mete preferite di chi vuole concedersi qualche giorno di vacanza a cavallo tra il ponte del 25 aprile e il primo maggio - spiega il segretario generale della Confcommercio Milano, Marco Barbieri -. I milanesi che decidono di lasciare la città per questo ponte scelgono Portogallo, crociere nel Mediterraneo, tour della Cappadocia e Istanbul, Marocco, Dubai e Mar Rosso. Tra le mete italiane Roma e Napoli, ma anche Pesaro, capitale della cultura", conclude.