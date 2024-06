Taxi, turni liberi nel fine settimana per l'estate

Per circa 40 giorni, dal 21 giugno al 28 luglio, i tassisti di Milano possono effettuare turni liberi nel weekend. La decisione del Comune ha lo scopo di rendere più facile, soprattutto per i turisti, accedere al servizio taxi in città. Normalmente le 24 ore sono suddivise in tre turni, dunque il provvedimento consente al tassista (che, lo ricordiamo, è un libero professionista) di effettuare anche più di un turno. Si prevede già un'alta percentuale di adesione.

La liberalizzazione dei turni scatta alle 18 del venerdì ed è in vigore fino alle 24 di domenica, per tutti i weekend da ora al 28 luglio. Si tratta di una soluzione 'tampone' per l'estate, in vista delle 450 nuove licenze che sono state recentemente messe a bando da Palazzo Marino. 300 nuovi tassisti verseranno quasi 100mila euro, gli altri verseranno di meno ma saranno vincolati alla possibilità di trasporto dei disabili, ai turni notturni (e weekend) per cinque anni o a entrambe le condizioni.

Aumentano le tariffe

La liberalizzazione temporanea dei turni è già stata sperimentata con successo da Palazzo Marino in occasione di eventi specifici, come il Salone del Mobile o le Fashion Weeks. Ora si sperimenta anche per il periodo estivo: ormai Milano, d'estate, accoglie moltissimi turisti e bisognava venire loro incontro. Ma c'è un'altra novità: per gli adeguamenti Istat, dal 1° luglio scatterà un aumento delle tariffe fisse, cioè quelle da e per gli aeroporti e la fiera. L'adeguamento è del 3,64%.