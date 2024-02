La Lombardia cerca 400 tutori per i minori non accompagnati

Nuovi tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati: la Lombardia ne cerca 400. Venerdì, sul bollettino ufficiale, è stato pubblicato il bando per selezionare cittadini disponibili ad assumere questo impegno a titolo volontario. Negli ultimi due anni, le domande di candidatura sono state 519. I tutori attivi attualmente sono 560, iscritti all'Albo dei Tribunali per i minorenni di Milano e Brescia, a fronte di una presenza media di circa 3mila minori stranieri non accompagnati.

A ogni tutore possono essere affidati fino a 3 minori. L'obiettivo è quindi quello di avere almeno mille tutori distribuiti su tutto il territorio. Il 31 gennaio 2023 si registravano 2.729 minori migranti su un totale di 21.991 in tutta Italia, di cui quasi 8 su 10 maschi (mentre il dato nazionale è di quasi 9 su 10 maschi). Sette minori non accompagnati, stranieri, su 10, in Lombardia, hanno tra i 15 e i 17 anni, mentre il 5% ha meno di 7 anni. Al di là di una ancora importante presenza di minori ucraini, profughi di guerra, la maggior parte proviene da Egitto e Tunisia.

"Essere tutori significa essere il punto di riferimento legale, umano e personale per una persona minorenne che, venutasi a trovare nel nostro Paese senza adulti di riferimento, collocata in una comunità, inserita in un sistema di formazione, tutela e avviamento al lavoro, ha bisogno di avere qualcuno che ci sia, che la accompagni nella vita", sottolinea il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Riccardo Bettiga: "Un tutore migliora la qualità della vita dei minori e con essi non può che aiutare il lavoro dei servizi e degli enti locali".

Secondo il garante Bettiga, quello del tutore è un compito a cui può prestarsi chiunque: "Si può con poco fare moltissimo per aiutare il prossimo". Il requisito? Avere almeno 25 anni. Dopo la candidatura segue una formazione da parte dell'ufficio del garante.