Tutte le strade e le aree chiuse per il G7 a Milano

A Milano entra nel vivo l'attività dei ministri delle Infrastrutture e dei trasporti del G7. In città, oltre ad alcuni mezzi deviati, sono previste le chiusure di alcune strade e piazze, oltre ad alcuni musei. I dettagli delle chiusure e le limitazioni sono stati pubblicato da Palazzo Marino sul proprio portale online, oltre che dal canale Infomobilità su X.

Sarà invece garantito l'accesso alle attività commerciali: previo controllo di sicurezza effettuato tramite varchi segnalati. E l'accesso negli Uffici anagrafici da via Larga 12.

Garantito l'accesso ai taxi e agli Ncc diretti agli hotel di via Manzoni. Sarà garantito l'accesso alle attività commerciali: previo controllo di sicurezza effettuato tramite varchi segnalati. E quello agli Uffici di Palazzo Marino e della Ragioneria.

Sino alle ore 18.00 del 13 aprile chiusura delle seguenti strade: PIAZZA FONTANA – VIA SAN CLEMENTE (tratto da VIA DELLE ORE a PIAZZA FONTANA) – VIA DELLE ORE – VIA PECORARI – VIA RASTRELLI – PIAZZA DIAZ (tratto da VIA RASTRELLI a VIA GIARDINO) https://t.co/5xTEdlNIyj