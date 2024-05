Tutte le linee ferroviarie chiuse per lavori estivi: ecco i treni coinvolti

Dal 9 giugno al via i cantieri estivi sulla rete lombarda. Il gestore dell’infrastruttura Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha comunicato che da domenica 9 giugno e per i mesi estivi sono previsti lavori di potenziamento e manutenzione su diversi punti della rete ferroviaria. Questo comporterà variazioni o la sospensione della circolazione dei treni su alcune linee e l’attivazione di servizi sostitutivi su bus.

Di seguito i dettagli sui cantieri e le modifiche sulle linee coinvolte dai lavori e i treni coinvolti.

I cantieri al via dal 9-10 giugno

Da domenica 9 giugno a domenica 8 settembre

Linee Milano Centrale-Domodossola e Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola

Per lavori di potenziamento infrastrutturale nella tratta Domodossola-Arona sarà sospesa la circolazione dei treni fra le due stazioni. Fra Domodossola e Arona sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Fra Milano e Arona circoleranno i treni, che fra Sesto Calende e Arona subiranno alcune modifiche d’orario, in conseguenza a ulteriori lavori infrastrutturali che saranno svolti a Sesto Calende.

Inoltre:

RE 2427 Domodossola (p.12.10) – Arona (a.13.30) nei giorni feriali (escluso il sabato) è sostituito con bus per l’intero percorso;

RE 2424 Milano Centrale (p.12.25) – Arona (a.13.22), nei giorni feriali (escluso il sabato) è sostituito con bus da Sesto Calende ad Arona;

R 10215 Domodossola (p.06.01) – Milano P. Garibaldi (a.08.14), nei giorni feriali (incluso il sabato), è sostituito con bus da Domodossola a Sesto Calende.

Da domenica 9 giugno a domenica 8 settembre

Linea S7 Milano-Molteno-Lecco

Per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale tra Monza e Lecco, le corse della linea saranno sostituite da bus tra le due stazioni.

Per spostarsi fra Monza e Milano i passeggeri potranno utilizzare le corse delle linee S8 Milano-Carnate-Lecco e S11 Rho-Milano-Como San Giovanni-Chiasso.

Da domenica 9 giugno a domenica 8 settembre

Linea Como-Lecco

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Albate e Molteno, il servizio della linea sarà sospeso. Le corse saranno sostituite con autobus fra Molteno e Como Camerlata.

Per spostarsi fra Molteno e Lecco i viaggiatori potranno utilizzare i bus sostitutivi attivati per la linea S7 Milano-Molteno-Como. Il collegamento fra Como Camerlata e Como San Giovanni sarà invece garantito dai treni della linea S11 Rho-Milano-Como San Giovanni-Chiasso.

Da domenica 9 giugno a domenica 8 settembre

Linea Pavia-Mortara-Vercelli

Per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Cava Carbonara e Mortara, l’intero servizio sulla linea sarà garantito da un servizio di autobus sostitutivi.

Da domenica 9 giugno a domenica 30 giugno

Linea Cremona-Treviglio

Per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Treviglio e Olmeneta, l’intero servizio sulla linea sarà garantito da un servizio di autobus sostitutivi.

Da lunedì 10 giugno a domenica 8 settembre

Linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Lecco-Sondrio-Tirano

Per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria tra Colico e Tirano, sarà sospesa la circolazione dei treni fra le due stazioni. I treni circoleranno fra Milano e Colico; per gli spostamenti fra Colico e Tirano sarà attivato un servizio sostitutivo su bus.

Alcuni autobus collegheranno direttamente Colico e Sondrio; altri collegheranno Colico e Tirano, con la sola fermata intermedia di Tresenda; altri effettueranno tutte le fermate previste dal treno.

Dal 10 giugno, il servizio sulla linea sarà potenziato con l’attivazione di nuove corse:

RE 2822, Milano C.le (p.11.20) – Colico (a.12.46), circola nei giorni di sabato e festivi;

RE 2830, Milano C.le (p.15.20) – Colico (a.16.46), circola nei giorni di sabato e festivi;

RE 2844, Milano C.le (p.22.20) Colico (a.23.01), circola nei giorni festivi;

RE 2819, Colico (p.9.15) – Milano C.le (a.10.40), circola giornalmente;

RE 2823, Colico (p.11.15) – Milano C.le (a.12.55), circola nei giorni di sabato e festivi.

RE 2831, circola con nuova numerazione 2801, parte da Colico (p.15.15) - Milano C.le (a.16.40), circola nei giorni di sabato e festivi.

Saranno confermati i potenziamenti da e per Milano Porta Garibaldi attivati nei festivi dal 25 aprile; le corse avranno origine/destinazione Colico, invece che Sondrio:

R 10316 Lecco (p.09:15) – Sondrio (a.11:10), circola con nuovo numero treno 94042 e parte da Milano P. Garibaldi alle ore 8.22 fino a Colico (a.10.23);

R 10318 Lecco (p.10:15) – Sondrio (a.12:10), circola con nuovo numero treno 94044 e parte da Milano P. Garibaldi alle ore 9.22 fino a Colico (a.11.23);

R 10333 Sondrio (p.15:47) – Lecco (a.17:45), circola con nuovo numero treno 94043 che parte da Colico (p.16.37) e termina la corsa a Milano P. Garibaldi alle ore 18.38;

R 10335 Sondrio (p.16:47) – Lecco (a.18:45), circola con nuovo numero treno 94045 che parte da Colico (p.17.37) e termina la corsa a Milano P. Garibaldi alle ore 19.38.

I cantieri al via dal 23 giugno

Da domenica 23 giugno a domenica 25 agosto

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

Per lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana, le corse della linea non saranno effettuate fra Milano Lambrate e Milano San Cristoforo. I treni viaggeranno fra Saronno e Milano Lambrate mantenendo l’orario attuale. Fra Milano San Cristoforo e Albairate, i treni viaggeranno secondo un orario rimodulato che prevedrà l’effettuazione di corse con frequenza ogni 30’ / 60’ (a seconda della fascia oraria) nei giorni feriali escluso il sabato e con frequenza oraria nei giorni di sabato e festivi.

Da Milano San Cristoforo i viaggiatori potranno raggiungere Milano P. Genova con i treni della linea Milano-Mortara-Alessandria. Le stazioni di Milano P. Genova e Milano Lambrate sono collegate dal servizio metropolitano, linea verde M2, utilizzabile con titoli di viaggio integrati STIBM.

Da domenica 23 giugno a domenica 25 agosto

Linea Milano-Mortara-Alessandria

In coincidenza con i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana, l’orario di alcune corse subirà lievi modifiche, per garantire la coincidenza con le corse della linea S9 e agevolare il collegamento fra Milano San Cristoforo e Milano Porta Genova.

I cantieri al via dal 28 luglio

Da domenica 28 luglio a domenica 8 settembre

Linea Pavia-Torreberetti-Alessandria

Per lavori di manutenzione straordinaria la circolazione dei treni sarà sospesa fra Pavia e Cava Carbonara; le due stazioni saranno collegate da bus sostitutivi.

Fra Cava Carbonara e Alessandria circoleranno i treni, con orario rimodulato.

I cantieri al via dal 4 agosto

Da domenica 4 agosto a domenica 25 agosto

Linea Brescia-Cremona

Per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di San Zeno e Olmeneta, l’intera offerta della linea sarà garantita da un servizio di autobus sostitutivi.

Da domenica 4 agosto a domenica 1 settembre

Linee Gallarate-Luino e S30 Bellinzona/Cadenazzo-Luino-Gallarate

Per lavori di manutenzione straordinarie nella stazione di Besozzo, i treni saranno sostituiti con bus tra Laveno Mombello e Gallarate. Sarà prevista una rimodulazione dell’offerta nella tratta Laveno – Cadenazzo, per garantire i collegamenti da/per Milano.

Dal 10 giugno al 26 luglio, nei giorni feriali (escluso il sabato), il treno S30 25361 sarà sostituito da nuovo treno 25351 che effettuerà un percorso alternativo via Sesto Calende – Ispra (da Laveno M. a Gallarate) con fermata straordinaria a Vergiate. Previsto un bus sostitutivo 3561A da Laveno M. a Gallarate.

I clienti che utilizzeranno i treni con percorso alternativo, di chilometraggio superiore, potranno utilizzare titoli di viaggio validi per il tragitto originale tra le tratte di Laveno Mombello e Besnate, senza alcuna maggiorazione tariffaria.