Il tweet choc di Feltri dopo la tragedia in mare a Crotone

"Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po' morire. State a casa vostra". Sui social network è scoppiata una pesante polemica per l'ultimo tweet di Vittorio Feltri, sulla tragedia dei migranti a Cutro. Tra i tweet di risposta quello dell'europarlamentare del Pd, Pina Picierno: "Segnalo alla Presidente Giorgia Meloni che questo tweet indegno è di un suo eletto in regione Lombardia. Sconcerto e vergogna". "Questo un tweet tra i più indegni, scritto da un eletto di Fratelli d'Italia nell'assemblea legislativa della più grande regione italiana. Vergogna", ha detto Stefano Bonaccini.

Vittorio Feltri, 79 anni, è stato eletto a Milano nella lista di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali in Lombardia, dovrebbe presiedere la prima seduta del consiglio regionale, in programma tra il 16 e il 31 marzo. Dovrebbe, appunto. Perché il direttore editoriale di Libero - che sarà il più anziano al Pirellone, dettaglio che gli affiderebbe la "direzione" della prima seduta - non sembra disposto ad accettare di buon grado il compito che lo aspetta. "Ah questo non lo so, è una notizia che mi date voi, ma rifiuterò perché non ho nessuna voglia di rompermi i cogl...", dice scherzando il fondatore di "Libero" contattato dall'AdnKronos.

E a chi sostiene che Feltri si dimetterà ancora, dopo aver già detto addio al consiglio comunale di Milano, il 79enne replica piccato: "Chi lo dice non sa che mentre ero consigliere in comune, dove ero entrato con un buon patrimonio di voti, ho avuto una malattia che non è delle più docili, si chiama cancro. Ho dovuto fare delle cure e sono stato ricoverato a lungo in clinica. Non potevo continuare a fare il consigliere comunale essendo assente per motivi di salute gravi. Non capisco perché si debbano dire queste sciocchezze".