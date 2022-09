Uber e i taxi ora vanno d'accordo

Diventa realtà anche a Milano l'accordo, già annunciato e sperimentato, tra Uber e il Radiotaxi 02.6969. Le due applicazioni (quella del Radiotaxi si chiama ItTaxi) si sono integrate: gli utenti dell'una o dell'altra possono prenotare i rispettivi servizi. Il servizio è stato lanciato a Roma a luglio e glà testato a Milano: dal 14 settembre diventa pienamente operativo nel capoluogo lombardo. L'accordo, in generale, riguarda 12mila taxi in circa 90 città italiane.

I tassisti della cooperativa 02.6969 possono ricevere ed effettuare le richieste di corse che arrivano dagli utenti dell'applicazione Uber, che, a Milano, negli ultimi tre mesi è stata aperta circa due milioni di volte: un bacino d'utenza molto appetibile. L'integrazione funziona anche viceversa. "La nostra città - dichiara Vincenzo Mazza, vicepresidente di 02.6969 - è in continuo movimento, lavora per farsi trovare sempre pronta a quello che il futuro le pone di fronte. Nel nostro settore le tecnologie e le app sono il futuro e crediamo che questo connubio porterà vantaggi ai tassisti che aderiranno che vedranno crescere le richieste di corse evitando attese inutili e quindi ottimizzando le giornate di lavoro".

Soddisfazione da parte di Uber: "Dalla capitale d’Italia a quella della moda, del design e della finanza, le due città brulicano di persone in movimento che hanno l’esigenza di spostarsi in modo comodo e sicuro. In questo contesto l’accordo con ItTaxi rappresenta una dinamo nello sviluppo della mobilità urbana in vista di un settembre ricco di appuntamenti e di eventi e conferma il nostro impegno solido e costante nei confronti dei taxi, degli utenti e delle loro esigenze di spostamento", dichiara Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia.