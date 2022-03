Come aiutare l'Ucraina da Milano: la guida

Come aiutare l'Ucraina e il suo popolo? In tanti se lo stanno chiedendo mentre osservano le drammatiche immagini della guerra con un senso di impotenza sempre più grande. I modi per dare il proprio contributo concreto sono diversi e, ovviamente, attuabili anche da Milano. Ecco una guida per capire come sostenere i profughi e la popolazione sotto i bombardamenti russi.

Donare beni di prima necessità

La lista delle cose più urgenti è variabile ed è possibile consultarla qui. A Milano il punto di raccolta è presso il Consolato Generale dell'Ucraina in via Ludovico di Breme 11. Al momento risultano prioritarie soprattutto le medicine.

Donare denaro

Chi preferisse una donazione in denaro, può fare riferimento alle associazioni locali, come Croce Rossa Ucraina, che supporta i civili sul campo (qui la pagina per effettuare un versamento dall'estero), o Voices of children, che dà aiuto psicologico ai minori con traumi dovuti alla guerra del 2014, soprattutto in Donetsk e Luhansk (qui la pagina per donare) o, ancora Vestok Sos, che assiste le vittime di aggressioni militari e gli ucraini in fuga (qui la pagina con l'Iban per effettuare una donazione).

Accogliere un profugo nella propria casa

Per dare la propria disponibilità a ospitare uno o più rifugiati è possibile compilare questo form di Salva Ucraina, gruppo indipendente di volontari che si è mobilitato per aiutare gli ucraini dopo lo scoppio della guerra, oppure registrarsi sul sito di Refugees Welcome. In entrambi i casi vengono chieste specifiche sul numero di persone che si è disposti ad ospitare, sul periodo di disponibilità e altri importanti dettagli.

Donare tempo e diventare volontari

Per offrirsi come volontari a Milano e nelle vicinanze è possibile compilare questo form di Salva Ucraina, dicendo cosa si è disposti a fare. Sono richieste, ad esempio, anche le competenze di chi può creare materiale informativo e aggiornare il sito. Contattando sempre Refugees Welcome, inoltre, è possibile diventare mentori, ovvero persone di riferimento per affiancare i rifugiati in diverse attività, facilitando il loro percorso di inclusione sociale. Per scuole e asili, infine, è possibile comunicare la propria disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi nelle classi attraverso questo modulo di Salva Ucraina.