Perché l'Ucraina dovrebbe essere candidata ad aderire all'Ue

In un vertice informale tenutosi a Versailles l'11 marzo, i leader dell'UE hanno riaffermato che "l'Ucraina appartiene alla famiglia europea" e hanno assicurato il sostegno al suo percorso europeo. L'Ucraina è nelle prime fasi del processo di adesione all'UE e attende la conclusione della Commissione europea sulla concessione dello status di candidato. Tuttavia, mentre continuano le discussioni tra gli Stati membri su quanto possa essere veloce/lenta l'adesione dell'Ucraina alla comunità europea, lo status di candidato è il "motore" che può accelerare significativamente le riforme dell'Ucraina e, di conseguenza, aiutare l'integrazione europea del paese dilaniato dalla guerra.

Dalla firma dell'accordo di associazione con l'UE nel 2014, l'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nell'attuazione della legislazione europea. L'UCEP stima che i progressi complessivi nell'attuazione dell'accordo di associazione siano circa la metà di tutti gli impegni (49%).

Grazie all'attuazione dell'Accordo di associazione in Ucraina, sono state attuate riforme estremamente importanti, che hanno cambiato il Paese sotto molti aspetti. Fra queste:

la transizione alla regolamentazione del mercato nei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché l'adesione alla Rete Europea degli Operatori di Trasmissione (ENTSO-E);

la creazione di un sistema trasparente di appalti pubblici (anche attraverso il sistema Prozorro);

l’inizio della trapiantologia nella medicina ucraina;

la riforma del decentramento della pubblica amministrazione e il trasferimento di alcune funzioni di gestione alle comunità locali;

la riforma del sistema di vigilanza del mercato e la transizione alle regole tecniche comunitarie;

il miglioramento del governo societario;

l’adeguamento della normativa doganale per aderire alla Convenzione sulla procedura comune di transito (NCTS).

L'attuazione di queste riforme ha portato risultati significativi. Il sistema di appalti Prozorro è stato integrato con il sistema di informazione sugli appalti pubblici dell'UE, TED (Tenders Electronic Daily). Ciò ha consentito alle imprese europee di partecipare agli appalti pubblici in Ucraina e alle società ucraine nell'UE.

Grazie alle riforme nel settore energetico, il sistema energetico ucraino ha potuto lavorare in sincronia con quello europeo, avendo superato tutti i crash test durante la guerra. E grazie a ciò ENTSO-E è stata in grado di collegare il sistema energetico ucraino.

Nel 2020 è stato istituito il Centro ucraino di coordinamento dei trapianti, che fornisce guida organizzativa e coordinamento alle istituzioni sanitarie che forniscono assistenza medica mediante trapianto. Oggi operano in Ucraina 27 centri trapianti. Nel 2019 in Ucraina sono state eseguite solo 78 operazioni di trapianto e nel 2021 già 313. Questa riforma salva la vita di molti pazienti.

Tuttavia, la mancanza di una chiara prospettiva dell'adesione dell'Ucraina all'accordo di associazione ha rappresentato un ostacolo ad altre importanti riforme. La domanda sul perché attuare atti europei complessi in Ucraina si poneva ogni volta che si trattava di riforme impopolari per la popolazione o le imprese. In Europa questo è stato chiamato mancanza di volontà politica.

Probabilmente ci sono stati momenti del genere, ma è anche chiaro che l'accordo di associazione per l'Ucraina è già alquanto obsoleto. In alcuni settori non risponde pienamente alle sfide che l'Ucraina e l'UE devono affrontare. Ad esempio, il settore della politica estera e di sicurezza non copre le minacce che l'UE e l'Ucraina devono affrontare in relazione all'aggressione militare russa. L'accordo di associazione, inoltre, non prevede come rispondere alle varie sfide dell'aggressione ibrida nel cyberspazio, nel mercato dell'energia e in caso di crisi umanitarie.

In altri settori l'Ucraina ha già fatto molta strada nella sua cooperazione con l'UE rispetto ai requisiti dell'accordo. Ad esempio, il livello di cooperazione nel campo dello sviluppo del mercato digitale tra l'Ucraina e l'UE è tale che l'innovazione e le riforme in Ucraina vengono attuate quasi contemporaneamente ai paesi dell'UE, sebbene tali riforme non siano previste nell'accordo di associazione.

Rendendosi conto che l'accordo di associazione non è più aggiornato, anche prima della guerra l'Ucraina stava cercando modi per aggiornare la cooperazione con l'UE. Per la maggior parte, era previsto l'aggiornamento di vari allegati dell'accordo di associazione, che contenevano un elenco della legislazione europea che l'Ucraina si è impegnata ad attuare. Ma questo approccio era come girare a vuoto: mentre era in corso il processo di aggiornamento degli allegati, la legislazione europea stava cambiando e gli allegati dovevano essere nuovamente aggiornati.

Pertanto, sebbene l'Ucraina abbia compiuto notevoli progressi nell'attuazione dell'accordo di associazione, l'accordo di per sé non è diventato un potente stimolo per le riforme nel Paese. Lo status di candidato per l'Ucraina non sarebbe solo un "atto di sostegno morale" da parte dell'UE, ma anche una risposta alla prospettiva europea dell'Ucraina.

L'adesione all'UE va avanti da anni e le possibilità di ridurre questa procedura sono molto limitate. L'Ucraina ha ancora molta strada da fare per diventare un membro a pieno titolo dell'UE. Tuttavia, lo status di candidato non riguarda solo la futura partecipazione alla famiglia europea, ma anche una linea guida estremamente importante che aiuterà l'Ucraina e i suoi cittadini a vincere la guerra, e quindi a capire come e per quale scopo dovrebbe attuare le riforme dopo la vittoria.

Snizhana Dyachenko è analista junior presso il Centro ucraino per la politica europea. Oleksandra Bulana, PhD, è analista presso il Centro ucraino per la politica europea.

Il Centro ucraino per la politica europea è un think tank indipendente che dal 2015 ricerca e promuove le riforme dell'integrazione europea in Ucraina.