Quattro ucraini su cento vanno nei centri d'accoglienza a Milano

Sono appena 4 su 100 i profughi ucraini che, al momento, hanno dovuto recarsi in un centro accoglienza a Milano. Tutti gli altri (2.300 in tutto, al 10 marzo) si sono invece appoggiati a parenti e amici, circa 22 mila nel capoluogo i loro connazionali stabilmente residenti. La comunità ucraina è tra le più presenti in Italia e, dalla madrepatria, innanzitutto sono partiti coloro che, in giro per l'Europa, avevano già un appoggio e sapevano dove andare.

Con l'aumento dei profughi è probabile che la percentuale di chi necessita di accoglienza in un centro salga. L'emergenza dei rifugiati si somma a quella del covid, per cui gli ucraini che arrivano in Lombardia devono sottoporsi a un tampone entro 48 ore e poi, se positivi, collocarsi in isolamento, se negativi, cinque giorni di autosorveglianza (con obbligo di mascherina Ffp2 ovunque). Il tampone si può effettuare gratuitamente e senza prenotazione al Buzzi, al Niguarda, al Galeazzi, al Policlinico (via Pace) e al San Raffaele.

A tutti gli ucraini in arrivo viene anche offerto il vaccino contro il covid, dato che in Ucraina la percentuale di adesione non è stata maggioritaria, e poi altre vaccinazioni come l'anti polio e l'anti difterite. C'è poi il capitolo sulla regolarizzazione della presenza: entro otto giorni va segnalata in questura, mentre per novanta giorni si può restare anche senza alcun visto o permesso, dopodiché scatta il permesso temporaneo immediato (di un anno, prorogabile) statuito dall'Unione europea, ma ancora non recepito dall'Italia, per affrontare l'emergenza in atto.