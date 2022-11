L'appello degli ucraini a Sala: "No agli spettacoli russi alla Scala"

Sostituire tutti gli spettacoli russi in programma al Teatro alla Scala di Milano. Questa la richiesta che diversi interpreti e 23 associazioni italo-ucraine hanno rivolto al sindaco Beppe Sala. Una lettera aperta è stata scritta al primo cittadino con l'obiettivo di invitare a ripensare gli spettacoli e le opere previsti nella stagione 2022-2023, prendendo in considerazione l'opzione di eliminare quelli di autori russi.

L'appello

La stessa 'prima' del 7 dicembre vedrà la rappresentazione di 'Boris Godunov' di Musorgskij, ispirata all'omonimo testo dello scrittore russo Puskin. Nell'appello, pubblicato anche su change.org, si sottolinea che "mentre in Ucraina venivano tirati fuori dalle fosse di Izyum i corpi di civili con le mani legate, con la corda al collo, e i corpi dei bambini morti ammazzati dalle bombe, dai missili e dai proiettili russi, dal 14 al 25 settembre al Teatro alla Scala di Milano andava in scena il balletto russo 'Onegin'".

Chi lancia l'appello a Sala evidenzia anche come i media russi stiano dando ampio risalto al fatto che la Scala aprirà la stagione con un'opera russa, strumentalizzando il fatto a fini propagandistici e come altri Paesi, proprio per questo motivo abbiano escluso dal proprio cartellone le opere russe. "I russi - si legge su change.org - sono convinti che il Paese venga percepito come portatore della loro grande cultura, che la politica di Putin sia condivisa dalla maggioranza dei popoli e che si oppongono a Putin solo i politici che rappresentano quel cattivo occidente che vuole distruggere la Russia".

"Nessuno può vietare né la lingua né la cultura di un qualsiasi popolo, soprattutto in una società democratica, e noi, ucraini, condividiamo questo concetto di civiltà - si legge ancora nella richiesta -. Ma perché le opere di Wagner non furono riprodotte in Israele per decenni in segno di rispetto delle vittime dell’Olocausto? Quelle vittime venivano mandate nelle camere a gas a morire con il sottofondo di musica wagneriana ascoltata dagli ufficiali delle Ss. La musica, la cultura, veniva utilizzata per un fine immondo. Il dolore che sta vivendo in questo momento tutto il popolo ucraino è molto simile a quello delle vittime dei campi di concentramento nazisti, dove anche molti artisti e musicisti italiani hanno perso la loro vita".

L'appello si conclude con la considerazione che, quando la guerra sarà terminata e la Russia stessa sarà diventata un Paese libero, "la stessa opera 'Boris Godunov' potrà diventare un simbolo antimperialista per la nuova Russia libera e rigenerata. Ma oggi, nel 2022, il suono della musica di ?ajkovskij e di Musorgskij riportano alle rovine di Mariupol, ai bambini violentati e uccisi dai militari russi, ai loro corpi estratti dalle fosse comuni, a quelli strappati alle loro famiglie e trasferiti forzatamente in Russia".