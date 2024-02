Dalla "sala pisolino" ai water giapponesi: la nuova maxi sede di Bending Spoons

Ci sono le sale per fare i pisolini durante l’orario di lavoro, le cucine complete di snack, caffè, bibite e frutta fresca (tutto gratis, ça va sans dire) ma anche un bancone bar con tre varietà di birra e gli immancabili calciobalilla e tavoli da ping pong, oltre a due maxi postazioni per giocare ai videogame. Poi, come è ovvio, ci sono le scrivanie per lavorare. Perché, seppur allestito come un parco giochi, è un ufficio in cui si lavora (sodo). È la nuova sede di Bending Spoons in via Nino Bonnet a Milano, nel cuore della zona di Corso Como.

Cos’è e cosa fa Bending Spoons Bending Spoons è un’azienda italiana che sviluppa applicazioni per dispositivi mobili. È stata fondata nel 2013 e ha sede a Milano. Il suo business model è singolare: acquisisce, ristruttura e rimette sul mercato app che a un primo impatto hanno un alto tasso di potenziale inespresso. Tra i suoi prodotti più famosi ci sono Evernote, Meetup, Remini e Splice. L'azienda ha raggiunto oltre mezzo miliardo di utenti in tutto il mondo. Nel 2020 ha aiutato il governo italiano a sviluppare Immuni.

L’edificio si trova letteralmente a due passi dal Tocqueville e dal Loola Paloosa ed è stato costruito in circa un anno e mezzo su quella che, fino a qualche mese fa, era la sede di Unilever. Il prezzo? Quasi 9 milioni di euro. Si tratta di un palazzo di tre piani per un totale di 3mila metri quadri in grado di ospitare 238 postazioni di lavoro. Non è la sede italiana di un colosso dell’informatica. Assolutamente no. Una volta dentro non si respira l’aria da “provincia dell’impero”, come invece accade per altre società del ramo It. Quello di via Bonnet è il quartier generale dell'azienda fondata da Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella e Tomasz Greber.

Per il momento gli uffici sono vuoti e immacolati, inizieranno a riempirsi e a essere vissuti a partire da lunedì 26 febbraio quando i primi team lasceranno la sede di Corso Como (allestita nel 2017). “Ci siamo proposti di creare uno dei migliori spazi di lavoro di questa dimensione al mondo - ha dichiarato Nicolle Wasserman, responsabile di progetto per Bending Spoons -. La prova definitiva sarà vedere come si troveranno gli Spooner (così si chiamano i dipendenti del colosso italiano dell’It, ndr), ma crediamo di essere potenzialmente riusciti nel nostro intento. Ogni decisione su ogni dettaglio è stata incentrata sulla funzionalità e sull'estetica e fortemente guidata dai desideri e dalle esigenze espresse dagli stessi Spooner. Questo ufficio - ha aggiunto - è più di un semplice spazio fisico per supportare e ispirare i nostri Spooner. È una manifestazione del nostro impegno per il loro potenziale e la loro crescita”.

Nell’edificio, di proprietà di Coima, ci sono open space con decine di postazioni, totalmente isolati dai rumori esterni. Se si cerca il silenzio più assoluto, invece, ci si può isolare all’interno di apposite salette con una o due postazioni. Tutte dotate di luci soffuse e un ulteriore isolamento acustico. Non solo, ci sono sale riunioni di varie dimensioni e con caratteristiche individuali e altre in cui svagarsi. Grandi assenti, invece, sono gli uffici individuali. Non ce ne sono. Tutti gli spazi sono di libero accesso a tutti i dipendenti e non devono essere necessariamente prenotati, a esclusione delle sale meeting.

Tutte le soluzioni ideate e sviluppate per l’ufficio di Milano sono state realizzate appositamente per essere qui. Dalle cucine agli armadi alle scrivanie. Persino i tavoli. Tutto è stato curato dallo studio di interior design Nomade Architettura. “Bending Spoons ci ha contattato con un’ambiziosa idea in mente: dar vita a uno spazio di lavoro ideale per tutti gli Spooner - ha spiegato Selina Bertola, fondatrice dello studio -. Ogni elemento del nostro progetto riflette questa visione. Gran parte del progetto è su misura, per soddisfare gli elevati standard dell’azienda in termini di funzionalità ed estetica, e ogni dettaglio serve a promuovere un ambiente che ispiri e favorisca collaborazione, produttività e concentrazione elevate”. Anche i bagni non sono semplici toilette. Al loro interno sono stati installati i water giapponesi telecomandati. Il funzionamento è futuristico: hanno le tavolette motorizzate e sono dotati di getti d’acqua e d’aria per lavare e asciugare chi l’ha utilizzata.

Gli spazi sono innovativi e accoglienti, ma non sono nulla a confronto dei servizi offerti agli “Spooner”. Esempio classico: il pranzo. I dipendenti non si portano la schiscia da casa, né hanno i ticket: per il pasto possono scegliere tra due catering, mentre per un’eventuale cena in ufficio hanno a disposizione i servizi di delivery. Non solo, l’azienda offre supporto psicologico ai dipendenti e ai loro famigliari e “regala” una vacanza aziendale ogni anno. L’ultima si è svolta alle Mauritius.