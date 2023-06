L'ultima foto di Silvio Berlusconi

Un Silvio Berlusconi fisicamente dall'aspetto provato ma sereno e sorridente. Il ritratto che viene fuori dall'ultima foto del Cavaliere è molto diverso da come il pubblico era abituato a vederlo. La fotografia è stata scattata poche ore prima del ricovero dell'ex presidente del Consiglio, venerdì 9 giugno, a Milano 2.

Forse Berlusconi si immaginava che quel giorno sarebbe potuto essere l'ultimo giorno a sua disposizione per fare visita alla sua creatura, a Segrate. Poco dopo sarebbe poi stato ricoverato in ospedale per dei controlli di routine, prima che lunedì arrivasse la notizia della sua morte.

Proprio lì, di fronte al giardino con il laghetto dei cigni, Berlusconi insieme a Marta Fascina si è seduto in un tavolo del Maximilian Bistrot e ha ordinato due ghiaccioli all'arancia. I due erano accompagnati dalle guardie del corpo che però hanno permesso alle persone che piano piano hanno riempito il locale di scattarsi una foto con lui. Berlusconi ha acconsentito di scattare una foto anche con il figlio di sette anni del proprietario del locale. Scherzosamente, Berlusconi si sarebbe anche raccomandato di tenere sempre ben pulito il monumento a lui dedicato, poco lontano.

Non era la prima volta che il leader di Forza Italia si recava in quel bistrot: Berlusconi era molto legato a Segrate perché proprio lì tra il 1969 e il 1979 era riuscito a costruire la sua città ideale, Milano 2, uno spazio sicuro e tranquillo immerso nel verde.