Cosa è stato deciso sulla questione maxischermo per Sassuolo-Milan

Ormai è praticamente certo. Non sarà allestito nessun maxischermo a Milano per il match scudetto tra Sassuolo e Milan. Nella vicenda che negli ultimi giorni ha tenuto impegnati sia comune che regione manca un tassello fondamentale: qualcuno che avanzasse la richiesta. Il Milan non si è mosso in questi termini e né in questura né in prefettura è arrivata una richiesta. Dal club rossonero, tuttavia, fanno trapelare che il maxischermo (inteso come struttura) ci sarebbe e che non sarebbe arrivata finora nessuna indicazione di un punto della città adatto ad ospitare l'evento, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico.

"La mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la regione, sembra essere caduta nel vuoto. Peccato, la guarderemo da casa", ha commentato su Facebook il governatore della Lombardia che proprio nei giorni scorsi aveva proposto di installare la struttura ai piedi del grattacielo tra Melchiorre Gioia e Isola. A metà settimana qualche tifoso aveva avanzato l'idea di allestire l'impianto in Piazza Duomo ma a stroncare l'idea era stato il sindaco Beppe Sala (che comunque si era detto disponibile a trovare un luogo di Milano in grado di ospitare l'impianto e i tifosi). "Tanti tifosi del Milan chiedono l’installazione di un maxischermo per vedere domenica la partita con il Sassuolo – aveva detto il primo cittadino -. Al netto dell’impossibilità materiale di usare piazza Duomo (ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia della sera prima), ho parlato con il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli ho fatto presente che lato Comune e Questura non c’è nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita". Anche Dazn, titolare dei diritti tv sulla partita, si è tirata indietro sulla questione facendo sapere informalmente che "non spetta a noi richiedere la trasmissione delle partite in piazza. Nel pacchetto dei diritti acquisiti non è inclusa la trasmissione nelle piazze".

Nel frattempo i milanisti si sono organizzati per non perdersi il match che potrebbe incoronarli campioni d'Italia. Trovare un tavolo in un pub, comunque, è diventato estremamente difficile e già diversi locali hanno fatto registrare sold-out. Nessun maxischermo ma dalla minoranza di palazzo Marino, e più nel dettaglio dal consigliere forzista Alessandro De Chirico, arrivano soluzioni creative: "Ho invitato i miei amici a venire con me in piazza Città di Lombardia per guardare ognuno dal proprio smartphone la partita Sassuolo-Milan. Esorto a fare altrettanto i tantissimi tifosi rossoneri che mi hanno contattato perché non seguiranno il Milan a Reggio Emilia e vogliono condividere con altri l'adrenalina che vale una finale".