Bossi è stato dimesso

Umberto Bossi ha lasciato l'ospedale Circolo di Varese dove era ricoverato da sabato 19 novembre a causa di una ulcera gastrica. "Ultimi momenti in ospedale... grazie a tutto il reparto che si è preso cura di papà in questa settimana", ha scritto il figlio Renzo in una storia su Instagram.

Il Senatùr, 81 anni, non ha intenzione di rimandare gli impegni politici: attraverso un videomessaggio ha confermato la sua intenzione di partecipare al castello di Giovenzano dove si ritroveranno gli aderenti del Comitato nord, da lui voluto e lanciato.

Il malore di Bossi

Bossi aveva accusato un malore nella sua casa di Gemonio nel pomeriggio di sabato 19 novembre; era stato trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso di Varese dove era stato ricoverato. Inizialmente si era temuto fosse qualcosa di grave, anche per i problemi di salute che lo affliggono dopo l'Ictus del 2004. Verso sera era arrivato un sospiro di sollievo: dopo essere stata trattata la patologia con i provvedimenti terapeutici necessari le condizioni del paziente - aveva spiegato l'Asst sette Laghi di Varese - sono state ritenute stabili e non sono state giudicate critiche dai clinici che lo hanno preso in cura.