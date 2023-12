Un libro racconta come la riqualificazione degli Scali ferroviari cambierà Milano

Raccontare come sta procedendo la riqualificazione degli scali ferroviari di Milano, ma non solo. Spiegare come avviare una negoziazione fra pubblico e privato e come sviluppare un progetto sul medio e lungo periodo. Sono i tratti distintivi del libro "Scali Milano. Costruire la trasformazione" che è stato presentato nella giornata di martedì 12 dicembre. Il libro "vuole fare il punto sul processo di rigenerazione urbana avviato dal Gruppo FS Italiane insieme al Comune di Milano e alla Regione Lombardia", si legge in una nota di presentazione.

Nella pubblicazione ideata e curata dalla società Ppan sono raccolte le voci delle istituzioni e dei soggetti che hanno contribuito alla costruzione del dialogo fra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio urbanistico promosso da Fs Sistemi Urbani in collaborazione con comune di Milano e Regione Lombardia.

Dopo un periodo dedicato alla pianificazione e al processo decisionale, anche attraverso la partecipazione pubblica, si è aperta la fase dell’attuazione con la firma dell’accordo di programma e con esso un percorso di traduzione delle scelte in programmi, progetti e cantieri. Il placemaking e l’innovazione sociale per la qualità della rigenerazione; il modello di evoluzione da Porta Nuova a Porta Romana; la riprogettazione della città in modo strutturale con interventi alla scala di quartiere; i modelli del contesto europeo di Barcellona e Parigi: queste le tematiche e le analisi affrontate.

Il progetto editoriale curato da Ppan ospita alcuni testi istituzionali di chi ha promosso e accompagnato l’iter dal 2017 ad oggi; accoglie una timeline dell’intero processo e delle sette storie che ciascuno degli scali sta costruendo; racconta lo stato dell’arte di queste aree, svelando i progetti con immagini, numeri e protagonisti.