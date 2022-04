Perché la torre Unicredit era colorata di bianco, rosa e azzurro

Bianco, rosa e azzurro. Il 31 marzo sera Unicredit ha illuminato il "pennone" del suo grattacielo di Milano, in piazza Gae Aulenti, per "festeggiare" il "Transgender Day of Visibility", una giornata per celebrare gli individui transgender e nonbinary in tutto il mondo "e - hanno spiegato in una nota - un momento per valorizzare l'importanza del raggiungimento dell'uguaglianza e di un continuo progresso per tutti".

"A testimonianza del suo impegno nel sostenere e valorizzare la diversità, il gruppo ha introdotto una nuova serie di linee guida per il linguaggio inclusivo, un processo di assunzioni inclusivo" e per la "gestione della transizione di genere sul posto di lavoro per continuare a costruire e promuovere una cultura dell'inclusione", hanno chiarito da Unicredit. "La nuova De&i, diversity, equity & inclusion, global policy e le nuove linee guida di Unicredit sono molto più di un insieme di regole da rispettare per i dipendenti. Sono parte della cultura di Unicredit, ossia i principi guida che integrano ogni aspetto del modo in cui la banca opera, all'interno e fuori dal luogo di lavoro", hanno sottolineato dal gruppo.

"Unicredit - si legge in una nota - farà tutto ciò che è in suo potere per sostenere le sue persone proprio in questo processo di transizione, fornendo fin dall'inizio un supporto a tutte le parti coinvolte: i colleghi, i manager e i people & culture business partner". Secondo le sue nuove linee guida, Unicredit nominerà quindi, in accordo con il dipendente, "un manager all'interno della sua linea gerarchica, che sarà il principale punto di contatto. Il manager concorderà con il dipendente un piano d'azione per introdurre e gestire la transizione sul luogo di lavoro, assicurando il massimo supporto al dipendente. Quando la persona in fase di transizione di genere dichiara di essere pronta e, più in generale, dal momento in cui verrà effettuata la comunicazione del cambio di genere, è fondamentale adattare il linguaggio alla mutata realtà della persona, con l'adozione di termini, nomi e pronomi scelti dal dipendente. Unicredit - hanno ribadito dal gruppo - incoraggia le sue persone a supportare la comunità transgender e a fare la differenza, nelle parole e nei fatti".



"Ora più che mai, il gruppo comprende che le persone giocano un ruolo fondamentale nel costruire un domani migliore. Unicredit - conclude il comunicato - continua a coltivare con convinzione la sua ambizione di promuovere una cultura dell'inclusione, creando un luogo di lavoro pienamente inclusivo per tutti".