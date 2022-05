L'università pronta ad accogliere anche i figli degli studenti

Uno spazio per la cura dei neonati, incentivi per le ragazze che si vogliono iscrivere ai corsi di laurea Stem e per i maschi che scelgono le materie umanistiche, ma anche contributi per le ricerche svolte durante il congedo maternità: sono queste alcune delle azioni previse dal Gender Equality Plan dell'università di Milano Bicocca.

"Da sempre il nostro impegno è finalizzato a far sì che nessuno sia costretto a scegliere tra il lavoro e la famiglia" ha spiegato la rettrice Giovanna Iannaccone convinta che il Gender Equality Plan (necessario per partecipare ai bandi Horizon Europe) aiuti a fare "di Milano-Bicocca un'Università sempre più inclusiva e a misura di tutti, con servizi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e possano consentire una più equa ripartizione degli impegni anche all'interno della famiglia".

Fra le nuove iniziative in programma c'è l'apertura quest'anno di una piattaforma in cui scambiare prestazioni fra genitori che lavorano e studiano in Bicocca, una sorta di banca del tempo, mentre verrà allestito il prossimo anno lo spazio attrezzato per i neonati. Ci sarà un premio o una borsa di studio per le migliori tesi di laurea triennale, magistrale e di dottorato realizzate da studentesse in ambito Stem e dal 2023 saranno istituite tre borse di studio in Women's Studies e Gender Studies.

Inoltre dal prossimo anno accademico, il piano prevede l'erogazione di un "contributo a sostegno dell'attività di ricerca condotta da studiose dell'ateneo durante i periodi di congedo per maternità, con lo scopo - spiegano dalla Bicocca - di garantire la continuità e favorire il rientro dopo il congedo". L'università ha inoltre deciso l'istituzione di un osservatorio sulle pari opportunità per raccogliere dati e controllare l'efficacia delle iniziative.