La scuola di business di un'università di Milano che offre lo psicologo gratis

Psicologo gratis per supportare i propri studenti. È il servizio messo a disposizione dalla Graduate school of management del Politecnico di Milano.

In collaborazione con Dialogica-Lab, annuncia l'ateneo, la business school apre lo 'psychological support service', un aiuto psicologico gratuito dedicato ai partecipanti dei master della scuola. I ragazzi potranno usufruire di dieci sessioni individuali con psicologi e psicoterapeuti, in italiano o in inglese. Il servizio, spiega Silvia De Aloe di Dialogica-Lab, "viene incontro alle esigenze di quegli studenti che ritengono utile per il loro percorso formativo il supporto di uno psicologo dedicato, rispondendo al bisogno di chi sta attraversando un momento di difficoltà personale, di chi vuole prendersi cura del proprio benessere psicologico e di chi desidera acquisire nuove competenze e strategie per gestire con efficacia situazioni personali difficili".

Gli anni della pandemia hanno generato nelle persone tensioni, pressioni e più in generale disorientamenti emotivi e umorali legati all’obbligo - necessario - dello studio e del lavoro da casa. Secondo uno studio di The Guardian più del 50% degli studenti pensa che la propria salute mentale sia stata condizionata dalla pandemia e da ciò che ha comportato per la quotidianità di tutti. Il quotidiano britannico afferma anche che gli studenti post-lauream hanno sei volte più probabilità di sperimentare depressione e ansia, dovute anche al fatto che tornare a studiare dopo un lungo periodo nel mondo del lavoro può diventare una sfida impegnativa da più punti di vista (perdita di metodo di studio, conciliazione con esigenze familiari, timore per la carriera in stand-by e simili).

Lo scorso gennaio, dopo che il progetto di introdurre lo psicologo di base in Lombardia era naufragato e mentre il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva aperto un approfondimento sulla necessaria presenza di questi professionisti sul territorio, l'Università degli studi di Milano aveva annunciato il lancio di un master ad hoc, proprio per creare questa figura.