"A Milano più universitari per abitanti che a Boston"

Milano eccelle anche per le sue università, tanto da avere più studenti per abitanti di Boston. A dirlo il sindaco Beppe Sala in occasione dell'inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano.

“Quando sono all’estero e promuovo Milano - ha spiegato il sindaco - parto sempre delle sue università perché la nostra città è nota per tante cose, è riconosciuta per la moda, il design, l’impresa, ma sottovalutiamo un po’ la forza del nostro sistema universitario che, con 200mila studenti su 1,4 milioni di abitanti, ha un rapporto che forse neanche Boston ha".

“L’università - ha continuato il primo cittadino - è un enorme valore per la nostra città e per il nostro territorio. L’apprezzamento per le nostre università e in costante crescita e lo vediamo da quanti studenti stranieri vengono a studiare e vivere da noi. Prima della pandemia crescevano dell’11% durante il covid del +5% ed è un miracolo”.

“La rigenerazione dopo la pandemia - ha chiosato Sala - passa molto attraverso le università e l’innovazione che solo l’istruzione, la scienza e la cultura universitaria sono in grado di accendere”.