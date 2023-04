L'università Statale di Milano festeggia 100 anni e fonda un museo virtuale

Cento candeline per l'Università degli Studi di Milano. Nata il 28 agosto 1924, la Statale festeggia il centenario con un ricco programma di iniziative. Al centro la nascita di Vumm - Virtual UniMi Museum, uno spazio virtuale che renderà per la prima volta accessibile al pubblico il patrimonio culturale dell'ateneo.

Il centenario della Statale

UniMi vide la luce grazie a una firma in Prefettura che coronò vent’anni di impegno appassionato di Luigi Mangiagalli, sindaco e primo rettore, supportato con determinazione da una classe dirigente cittadina ben consapevole del legame tra lo sviluppo della scienza e della cultura e il progresso generale di Milano e del Paese.

Università interdisciplinare, tra le prime realtà universitarie in Europa, il profondo legame della Statale con il territorio e la città di Milano non è mai venuto meno e torna emblematicamente al centro del programma di eventi previsti per questo centenario, presentati durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato, tra gli altri, il rettore Elio Franzini, il sindaco di Milano Beppe Sala e l'assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi.

Protagonista dei festeggiamenti (qui l'agenda completa degli eventi) è Vumm, un nuovo museo che attraverso le più moderne tecnologie digitali porta ai visitatori i tesori del ricchissimo patrimonio culturale dell’università, tra edifici storici e contemporanei, collezioni scientifiche, artistiche, archivistiche, bibliografiche, storiche, archeologiche e naturalistiche. Lo spazio virtuale raccoglie oltre 2mila immagini digitalizzate dalle oltre 20 collezioni che l’ateneo ha ereditato sin dalla sua fondazione. Interamente progettato e realizzato all'interno dell'università il progetto si è avvalso dell’importante collaborazione con Google Cultural Institute. Già inaugurato, Vumm è visitabile al sito museovirtuale.unimi.it.

"Il traguardo dei 100 anni chiama il rettore che ha l’onore di celebrarlo al dovere di una sintesi, di uno sguardo corale, che coinvolga in primis tutta la comunità che nei decenni ha costruito, passo dopo passo, spesso tra le mille difficoltà di un sistema eccezionalmente complesso, perché eccezionalmente ricco, una delle più importanti università del Paese e d’Europa - ha detto Franzini -. A loro, a coloro che hanno costruito, e ogni giorno costruiscono, la Statale, va il mio riconoscimento, la mia gratitudine. Ma non vale certo riposare sugli allori, dei, pur numerosissimi, risultati raggiunti. Il Centenario impone necessariamente di guardare al futuro. I progetti in cantiere sono, come è noto, molti, e impegnativi. La Statale è al limitare di un processo trasformativo storico, che coinvolge la città e il territorio nel suo complesso. Il più impegnativo, senza dubbio, dalla sua fondazione, emblematico di un sistema vitale, che non ha mai cessato di guardare avanti, con lungimiranza e facendo sempre riferimento al valore guida, valido oggi come allora: quella della conoscenza, del sapere e della cultura come bene comune e base di ogni progresso".

"L'università Statale è parte fondamentale e realtà imprescindibile del patrimonio storico della nostra città - ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. La conoscenza, lo studio, la ricerca, l'innovazione di cui la Statale si è fatta promotrice nel corso di un secolo di attività attraverso le sue Facoltà sono stati, sono e continueranno a essere determinanti per la crescita e lo sviluppo della città e del nostro Paese sotto il profilo sociale, economico e culturale. Il traguardo dei cento anni dalla fondazione che l'ateneo si appresta a tagliare è importante e merita di essere celebrato da Milano con la gratitudine per i risultati raggiunti fino a oggi e l'entusiasmo che le sfide del presente e del futuro richiedono per essere vinte".