Salta sulle auto della polizia ma poi viene 'atterrato' col taser: il video

È stato colpito con la pistola elettrica, immobilizzato e portato via in manette

Sono finite online le immagini di un arresto della polizia di Stato a Milano. Domenica sera, un uomo è stato fermato grazie al taser in piazza Tirana. Si tratta di un 40enne, che ha detto di essere armato - tenendo una mano in tasca - e ed è salito sulla carrozzeria dell'auto degli agenti, motivo per cui è accusato anche di danneggiamento aggravato. È stato colpito con la pistola elettrica, immobilizzato e portato via in manette. Ad avvertire la polizia è stato un signore che dalla finestra di casa aveva visto una violenta lite in piazza. Poco prima nella stessa piazza c'era stato un altro arresto.