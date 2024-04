Chiusa per una notte una uscita di un'autostrada del Milanese

Chiusura annunciata in un'autostrada del Milanese. Il provvedimento riguarda la A9 Lainate-Como-Chiasso. Lo comunica Autostrade per l'Italia.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 aprile sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in uscita per chi proviene da Como.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo.